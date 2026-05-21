День вишиванки: Зеленський, Могилевська з донькою, Ротару та інші зачарували національними вбраннями

День вишиванки - Володимир і Олена Зеленські, Софія Ротару, Наталія Могилевська

21 травня Україна святкує День вишиванки — свято, яке особливої ваги набуло в час війни та стало символом єдності, сили й незламності українців.

Щороку цього дня українці у різних куточках світу одягають традиційне вбрання, аби вшанувати національні традиції та підкреслити свою ідентичність. Від початку повномасштабної війни вишиванка набула ще глибшого змісту — вона стала не лише частиною культурної спадщини, а й знаком стійкості, віри та підтримки України.

До святкування традиційно долучилися українські зірки та громадські діячі. Вони показали свої стильні образи у вишиванках і звернулися до співгромадян із привітаннями та важливими словами. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найефектніші образи цього дня.

Володимир і Олена Зеленські

«Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!» — привітала родина Президента України.

Тіна Кароль

Наталка Денисенко

«З днем Вишиванки. Обожнюю, коли синочок в вишитій сорочці. І сьогодні я в своїй улюбленій білий по білому з зірочками», — зізналася артистка.

Тімур Мірошниченко з родиною

Анна Саліванчук

Надя Дорофєєва

Софія Ротару

Лілія Ребрик

«Кажуть, якщо щастить — народився у сорочці. А в нас усе буде добре, бо ми народились у вишиванках», — замилувала акторка.

Наталія Могилевська

Джамала

«Звична історія для мене — особливо сучасно стилізувати вишиту сорочку чи сукню. Надихаюсь. З Днем вишиванки!» — привітала співачка.

Надія Матвєєва

«З Днем вишиванки. Стільки краси та любові в українському вбранні! Сьогодні й Вознесіння Господнє — най боже благословення дає сили, віру у добру долю та любов щодня», — зворушила ведуча.

Олена Мозгова

«Моя найпрекрасніша буковинська вишиванка. Зі святом усіх, для кого вишиванка не просто гарна сорочка, зі святом тих, у кого душа вдягнута у вишиванку», — написала зірка.

Наталія Островська

«Наші вишиванки. Ромби, квадрати, крапки, лінії на вишитій сорочці — це не просто гарний візерунок. Наші предки вміли через кожен вишитий символ висловитися без слів. Вишиванка обʼєднує Україну. Ще 1913 року історики публікували світлини з Бахмута, де жінки були вбрані у вишиті сорочки. А залишки одягу з вишитими орнаментами археологи знаходили на Чернігівщині», — поділилася ведуча.

Руслана

«Вишиванка — це наша енергія!» — зачарувала артистка.

Соломія Вітвіцька

«І навіть, коли буваю далеко від дому, обовʼязково беру з собою вишиванку і завжди вишивані сукні та сорочки викликають неймовірний захват у всіх довкола. А ще це своєрідна візитівка українців. Розумієш, що серед своїх», — довела до мурах вагітна ведуча.

Ахтем Сеітаблаєв

Злата Огнєвіч

«Вишиванка — це наша історія, сила й любов до свого коріння, зашиті в кожному візерунку. Бережімо своє та носімо з гордістю! З Днем вишиванки!» — наголосила співачка.

Григорій Решетнік з дружиною Христиною

«З Днем Вишиванки і Вознесінням Господнім! Нехай Бог оберігає Україну і наш код нації», — привітали Батьківщину зіркова родина.

