День єднання: Ірина Федишин з чоловіком з гілок пальми виклали герб України на Мальдівах

День єднання: Ірина Федишин з чоловіком з гілок пальми виклали герб України на Мальдівах

Подружжя поділилося патріотичним відео.

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з ТСН ексклюзивним патріотичним відео, яке створила разом з родиною до Дня єднання.

Як відомо, цьогоріч на день народження чоловік та продюсер артистки Віталій Човник подарував коханій омріяну поїздку на Мальдіви. Та, як з'ясувалося, окрім подружжя та їхніх дітей на Мальдіви полетіли й батьки Федишин. Щедрий зять і їм зробив подарунок у вигляді подорожі на острови.

Родина Ірини Федишин під час відпочинку на Мальдівах долучилась до святкування Дня Єдності

Тож родина, навіть перебуваючи на Мальдівах, долучилася до Дня єднання, яке святкують сьогодні, 16 лютого. Ірина та Віталій разом з дітьми на пляжі з листя пальми виклали герб України і зробили напис: "Слава Україні".

Відео супроводжується композицією Федишин "Лише у нас на Україні".

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