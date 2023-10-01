День захисників і захисниць України: Ротару, Нікітюк та інші зірки вітають військових зі святом

Щорічно в Україні у день Покрови Пресвятої Богородиці святкують День захисника і захисниць. Раніше свято припадало на 14 жовтня. Утім від 2023 року через реформу церковного календаря святкування тепер відбувається 1 жовтня.

Для України в умовах сьогодення День захисника і захисниць має особливо важливе значення. Українські військові нині мужньо обороняють країну від російських окупантів, які 24 лютого 2022 року розпочали повномасштабне вторгнення.

Зірки шоубізнесу вітають захисників з їхнім днем. Знаменитості бажають Україні скорішої перемоги, просять донатити на потреби військових та вшановують хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за майбутнє держави.

Леся Нікітюк

Ведуча подякувала українським військовим за захист. Також Нікітюк вшанувала пам'ять тих, хто загинув на полі бою.

"Дякую всім, хто б'ється і працює заради України. Вічна слава полеглим", - написала ведуча.

Леся Нікітюк привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Анна Саліванчук

"Дорогі наші захисники та захисниці України. Сьогодні ваш день. Але насправді кожний день - ваш! Тому що без вас, новий день не настав би для українського народу. Не можливо усвідомити всю жертовність та сміливість вашої душі! Вітаємо вас з глибокою вдячністю та повагою! Ваша мужність та готовність служити нашій країні завжди були та будуть прикладом відданості та патріотизму для всього українського суспільства. Сьогодні цей день святкується завдяки вам. Бажаємо завжди бути міцними та витривалими, незалежно від викликів, які може поставити перед вами доля. Нехай рідні, близькі та весь український народ завжди будуть поруч, надаючи підтримку, любов та надійний тил. Ангельського щита та Божого захисту просимо для вас кожний день. Святкуйте цей день з гордістю, адже ви - справжні герої України", - зазначила акторка.

Анна Саліванчук привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Слава Дьомін

Ведучий нагадав своїм підписникам, який сьогодні день. Також Дьомін привітав військових з їхнім святом.

"З Днем захисника і захисниць", - коротко написав шоумен.

Слава Дьомін привітав з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Ілона Гвоздьова

"Дорогі наші захисники і захисниці від щирого серця вітаю вас зі святом, низький вам уклін і подяка за кожен новий день! Завдяки вам, у нас є можливість жити далі, виховувати дітей, працювати і розвиватись. Кожен день я молюся за вас і ваші долі, щоб ви повернулися живими, щоб кожна мати дочекалася сина, а дружина - чоловіка! Нехай вас оберігає Господь Бог та янголи охоронці підказують вам безпечний шлях в цій темряві війни! Здоров'я вам міцного, сил і незламності! Ризикуючи своїм життям, ви даруєте життя нам! Ми з вами і кожен з вас герой! Та світла пам'ять усім тим героям, хто загинув в цій жахливій війні. Будемо пам'ятати завжди! Герої не вмирають!" – зазначила танцівниця.

Ілона Гвоздьова привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Микита Добринін

Шоумен нагадав, що треба обов'язково допомагати донатами українським захисникам, аби пришвидшити перемогу. Також Добринін вшанував тих, хто віддав своє життя за Україну.

"Де б ви не були, зупиніться на хвилинку і згадайте тих, хто загинув за мир в Україні. Зараз наша країна має зупинитись на хвилину. Ми всі з вами святкується День своїх захисників і захисниць. Обов'язково дякуємо захисникам та захисницям донатом підтримки", - написав ведучий.

Микита Добринін привітав з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Маша Єфросиніна

Ведуча нагадала підписникам, щоб вони обов'язково вшанували загиблих захисників хвилиною мовчання.

"Де б ти не був сьогодні, зупинись! Віддай шану героям! Кожен з них загинув за нас з вами", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Софія Ротару

Виконавиця опублікувала символічне фото. Знімком Ротару показала, що Пресвята Богородиця оберігає українських захисників.

Софія Ротару привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото: із соцмереж

Наталка Денисенко

Знаменитість привітала всіх українських захисників зі святом. Також акторка показала фото зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ.

"З днем захисників і захисниць України. Безмежна вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом. Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові Андрію Федінчику. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене…Пишаюся тобою і кохаю тебе! Хочеться, щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм. Слава Україні", - зазначила акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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