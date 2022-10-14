День захисників і захисниць України: зірки привітали українських воїнів зі святом

Щорічно 14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні святкують День козацтва і День захисників і захисниць.

Зірки шоубізнесу поділилися своїми привітаннями з українськими воїнами, які боронять нашу незалежність у такі непрості часи.

У своїх соціальних мережах слова подяки та підтримки наших захисникам написали Наталія Могилевська, Леся Нікітюк, Оля Полякова, Камалія, Святослав Вакарчук та багато інших знаменитостей.

Оля Полякова

Тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова записала до тих, хто боронить Україну, відеозвернення, в якому побажала всім українцям якомога швидше почути про жадану перемогу. Від імені своєї родини виконавиця подякувала захисникам і захисницям.

"В цей день я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви бороните нашу землю. За те, що ви наближаєте нашу перемогу. Я хочу, щоб ви усі були здорові, щоб ви повернулися усі живими, щоб у нас якомога швидше була перемога та довгоочікуваний мир", - сказала Полякова.

Наталія Могилевська

У своїх соцмережах Наталія Могилевська поділилася підбіркою з відео зі своїх концертів та зустрічей з українськими воїнами. На архівних кадрах співачка показала, як під час війни підтримувала тих, хто боронить незалежність.

"Низький уклін всім, хто захищає Україну! Молимось за вас до Матері Божої", - написала Могилевська.

Камалія

Декілька днів тому Камалія повернулася до України з-за кордону та мала змогу поспілкуватися з українськими прикордонниками напередодні свята. У цей святковий день співачка висловила свої побажання воїнам.

"Сьогодні, 14 жовтня, я хочу привітати всіх захисників та захисниць та подякувати вам за вашу силу, за вашу волю, за вашу мужність. Я бажаю вам бути здоровими, бути щасливими! Наші воїни, наші герої, ми вас дуже любимо, дуже чекаємо! І обов'язково вас дочекаємося з перемогою", - сказала Камалія.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" і тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук записав свої привітання з деокупованого Ізюма на Харківщині. Там співак зустрівся з бійцями ЗСУ та привітав їх зі святом особисто.

"Від початку повномасштабної агресії ми дали понад 150 виступів для наших воїнів, були більш ніж у 30 бригадах, і за цей час військові стали моїми найкращими друзями. Це світлі люди, які рятують нашу державу, роблять найголовнішу на сьогодні роботу - бережуть нашу Батьківщину", - розповів про спілкування із захисниками Вакарчук.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк теж мала змогу особисто привітати бійців ЗСУ. У своєму Instagram зірка поділилася світлинами із захисниками й захисницями.

"Я не знаю, де ще так відчайдушно захищають свою землю, свою країну! З Днем Захисників і Захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і з Днем Українського Козацтва! Бажаю здоров’я! Бажаю перемоги! Бажаю миру! Немає меж нашої вдячності, нашої віри, поваги і шани! Дякую всім, хто боронить нашу Україну! Низький уклін", - написала Леся.

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Ірина Білик

Теплі привітання до сильних та незламних українців записала й Ірина Білик. Виконавиця побажала міцного здоров'я та найшвидшої перемоги.