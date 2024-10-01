День захисників України: Зібров присвятив бійцям пісню, а Денисенко звернулася до чоловіка-воїна

Щороку 1 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України.

Цього дня українці вшановують пам'ять полеглих героїв у війні за незалежність, а також тих, хто продовжує боротися за українську свободу ціною власного життя. Традиційно особливий день збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, що символізує оборону захисників і захисниць від лиха.

З самого ранку українці вшанували пам'ять героїв і героїнь хвилинами мовчання. Свою урочисту промову вже виголосив президент України та інші представники влади. Своєю чергою, українські зірки також долучилися до важливого свята й подякували мужнім оборонцям за кожен прожитий день. Зокрема згадали й своїх рідних, які з початку повномасштабного вторгнення поповнили лави ЗСУ.

Лілія Ребрик

"Дякую за кожний прожитий день. За кожний світанок після гучної ночі. За те, що я є. За те, що ми всі є. Не хочеться багато слів. Подякуємо кожному і кожній, хто захищає. Вшануємо кожного і кожну, хто ніколи не побачить Перемоги… Задонатьте сьогодні. Зараз це – наша найбільша підтримка", - написала ведуча.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Наталка Денисенко

"Сьогодні День захисників України. І мені є кому дякувати особисто. Андрій Федінчик, дуже важко було приймати твій вибір, але ти – моя гордість, моя безпека! Знаючи скільки і як багато ти робиш, мене переповнюють і почуття вдячності, і почуття, від яких іноді боляче… Але я не перестану захоплюватися тобою! Дякую за захист, коханий. Дякую всім захисникам і захисницям за вашу працю і ваш вибір! Ви – наші герої!", - звернулася до чоловіка акторка.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Оля Полякова

"Під час концертів для наших військових, знімань "Польової кухні", поїздок у реабілітаційний центр RECOVERY у Львові, я завжди зустрічала неймовірних людей. Героїв. Дякую усім, хто захищає нас, щодня ризикуючи власним життям. Це велика честь — співати для вас. З Днем захисників та захисниць України!", - привітала захисників і захисниць артистка.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Павло Зібров

"За наші мирні ночі погляньте їм у очі, вклоніться тим, хто зараз на нулі! ("Шоста рота", П. Зібров, П. Мага). Зі святом, дорогі захисники та захисниці України! Низький уклін вам та величезна вдячність кожного дня! Ви наша гордість, надія та сила! Здоровʼя, миру, добра, перемоги! Памʼятаємо кожного, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Україні! Героям Слава!", - процитував власну пісню-присвяту воїнам співак.

alyona alyona

"Ваша мужність, сила та незламна віра в майбутнє – це те, що сьогодні робить нашу країну сильнішою, те, що робить нас сильнішими та не дозволяє опустити руки. Ми вдячні вам за вашу відвагу та самопожертву. Ви даруєте нам спокій і захищаєте наші домівки. Дякуємо за кожен спокійний день, за кожен ранок під мирним небом. З кожну випиту каву, за кожну теплу зустріч з друзями та можливість обійняти рідних. Пишаємося вами і чекаємо вдома. Ми завжди памʼятатимемо тих, хто не повернувся. Їхня відданість і подвиг живуть у наших серцях, як і біль, який нічим не втамувати. Герої не вмирають. Слава Україні!", - висловила вдячність реперка.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Джамала

"З Днем захисників та захисниць України! Хочеться у черговий раз сказати вам дякую за те, що кожного ранку ми прокидаємось у нашій Україні. Дякую за цей ранок. Дякую друзям, рідним моїх близьких людей, батькам, братам та сестрам, які боряться за нас. Дякую за те, що даєте змогу нам творити. Вічна памʼять усім, хто віддав життя у цій боротьбі. Найголовніше — повертайтесь живими. Ви наші крила та надія", - зворушила співачка.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Маша Єфросиніна

"Хрещатик та Майдан Незалежності. Сьогоднішній ранок. В повітрі біль та неймовірна пошана. Спокій тримає за руку втому та лють. З вашим Днем, Захисники та Захисниці! Ви – все, що в нас є! Думаю про тих, хто воює зараз. Про свого чоловіка. Про жінок на фронті. Про поранених. Думаю, що це найстрашніша ціна, яку ми платимо за свободу. Але й найважче випробування для кожної родини. Все, що зараз має бути в душі кожного – це подяка!", - наголосила ведуча.

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

Зірки вітають з Днем захисників і захисниць України

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