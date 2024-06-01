День захисту дітей: Приходько, Осадча, Єфросиніна та інші показали своїх підрослих синів і доньок

Щорічно 1 червня у всьому світі святкують День захисту дітей.

Українські зірки в Instagram також привернули увагу до захисту прав дітей, особливо під час війни, та поділилися рідкісними фото з власними малюками. І побажали всім дітям жити під мирним небом і відчувати батьківські любов і тепло.

Лілія Ребрик

"І кожен наш день зараз – день захисту дітей. Щодня відкриваєш стрічку і у сухій страшній статистиці бачиш обірвані маленькі життя. І з-поміж сотень тисяч страшних фото на тебе дивиться Злата з Одеси, Сашко з Київщини, Ліза з Вінниці і ще сотні і сотні дитячих очей, які більше ніколи не побачать світ. За своїх трьох готова на все! І не створив ще всесвіт того виміру моєї любові до них. Під час війни вона глибша, доросліша, міцніша, бо цінуєш кожну хвилину поруч з ними. І поміж тривогами душевними та повітряними з усіх сил намагаєшся не дати їм втратити дитинства. Бо саме за наших дітей ми зараз і боремося!", - зворушила ведуча.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Марина Боржемська

"З днем захисту дітей. Бережімо наше майбутнє", - наголосила ексдружина Узелкова.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Анастасія Приходько

"З Міжнародним Днем захисту дітей! Мої діти – найголовніша моя нагорода. Діти – це наше майбутнє, продовження України! Їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна. Адже немає нічого страшнішого ніж той біль, який зараз щодня переслідує нашу країну… Жодна дитина не повинна жити у війні! Я хочу, щоб кожна дитина в цей день відчула на собі материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист", - побажала співачка.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Ірина та Дмитро Монатіки

"З Днем захисту дітей, наші любі малята! Ви наш з татом скарб. Наша мотивація та безмежне кохання", - замилувало подружжя.

Дмитро Монатік з дітьми / Фото: instagram.com/irinamonatik

Настя Каменських

"Діти – це світло, щирість, безмежна свобода та наше майбутнє. Впевнена, що всі ми мріємо про світ, де кожна дитина зможе насолоджуватися щасливим безтурботним дитинством поряд з рідними без війн, катаклізм і хвороб. Я щиро хочу, щоб дорослі завжди пам'ятали про дітей у собі та допомагали іншим проживати щасливе дитинство. З Днем захисту дітей", - привітала зірка.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Маша Єфросиніна

"Я не знаю, як сьогодні захистити своїх дітей від всього, але знаю, що роблю для них все, що в моїх силах: люблю їх, чую, підтримую в усьому, навіть в помилках. Завжди повторюю одне – я буду з ними поруч, де б і коли вони не потребували мене…", - зворушила ведуча.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Катерина Осадча

"День захисту дітей! Ми ладні для наших дітей звернути гори і впадаємо у відчай, коли усвідомлюємо, що не в наших силах зупинити війну і зробити так, щоб в житті дітей не було повітряних тривог, питань про траєкторію польоту ракет і розповідей, як бігли всією школою в сховище під вибухи. В світі не мають страждати діти і сьогодні всією планетою давайте загадаємо, щоб діти не страждали. Діти, вибачте нас дорослих, ми не змогли зробити так, щоб не було більше воєн, вибачте нас, можливо це зможете зробити ви", - розчулила знаменитість.

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

Зірки привітали з Днем захисту дітей

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