День Збройних сил України 2023: Ротару, Ребрик, Тополя та інші зірки привітали захисників зі святом

Сьогодні, 6 грудня, в Україні подвійне свято. Українці святкують День святого Миколая, а також День Збройних сил України.

Обидва свята неабияк важливі та мають особливе значення. Тим не менш, коли в Україні повномасштабна війна, то вся увага прикута до українських захисників.

Тож, знаменитості вітають Збройні сили України з їхнім важливим днем, дякують їм за захист та за можливість жити в мирі. Також зірки бажають, щоб скоріше настала перемога і кожен військовий повернувся з фронту до своїх родин.

Лілія Ребрик

"У військові свята завжди хочеться дякувати — знову і знову. За те, що працюю, живу, просто за те, що жива! Що ношу під серцем дитину. Що вірю і що віра моя у вас незламна! Дякую кожному і кожній — на нулі, в холодному шанці, по вінця у багнюці. Без рідних поруч у свята і сірі будні, без зв'язку, за мить від небезпеки. З єдиною силою і вірою у перемогу! Дякую кожному, хто охороняє наш сон. Хто ловить у небі смертельне вороже залізяччя. Кожному, хто заради мене, тебе, вас, нас, своєї країни віддав себе. Дякую, що не боюся. Бо за моєю спиною найміцніша, найрозумніша і найкрасивіша армія світу. Завжди і навіки дякую людині у пікселі. Повертайтесь живими!" – написала ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Слава Дьомін

"З Днем Збройних сил України. Хлопці і дівчата, дякую вам за можливість працювати і дарувати слухачам і глядачам позитив. Дуже ціню, коли до нас в ефір телефонують хлопці з фронту і кажуть, що слухають нас. Мій брат зараз також в ЗСУ і неодноразово потрапляв під обстріли. Найважче, коли він довго не відповідає на повідомлення. Нехай мами, дружини, дівчата, хлопці і чоловіки дочекаються своїх синів, чоловіків, дівчат чи дружин. А діти - тат і мам! Слава українським захисникам", - зазначив шоумен.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Гурт "Антитіла"

"З Днем Збройних сил України! Віримо. Підтримуємо та допомагаємо. Так переможемо! Пам'ятаємо кожного і кожну, хто пішов на щиті у цій боротьбі", - йдеться в повідомленні колективу.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

Анна Саліванчук

"У день ЗСУ я хочу привітати вас, дорогі наші захисники та захисниці. Сьогодні ваш день. Але насправді кожний день - ваш! Тому що без вас, новий день не настав би для українського народу. Не можливо усвідомити всю жертовність та сміливість вашої душі! Вітаємо вас з глибокою вдячністю та повагою! Ваша мужність та готовність служити нашій країні завжди були та будуть прикладом відданості та патріотизму для всього українського суспільства. Бажаємо завжди бути міцними та витривалими, незалежно від викликів, які може поставити перед вами доля. Нехай рідні. близькі та весь український народ завжди будуть поруч, надаючи підтримку, любов та надійний тил. Ангельського щита та Божого захисту просимо для вас кожний день. Святкуйте цей день з гордістю, адже ви - справжні герої України", - зазначила акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тарас Цимбалюк

"Ніколи не думав, що будуть свята вагоміші за Новий рік чи Різдво…З Днем Збройних сил України! Низький уклін! Слава Героям!" – написав актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Дар'я Петрожицька

"Безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям! Кожен день! Кожну хвилину! Кожну секунду! Навіки! Слава ЗСУ! Слава Героям!" – зазначила акторка.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Ірина Горова

"651 день війни. Ми стоїмо і наступаємо завдяки сміливості, рішучості та самовідданості наших воїнів - захисників та захисниць. Ми більше не живемо надією, що завтра все скінчиться - ми зріло готові боротися стільки, скільки буде потрібно, допомагаючи і підтримуючи армію та країну! Дякую ЗСУ. Слава та пошана нашим воїнам!" – написала продюсерка.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Софія Ротару

Виконавиця, як завжди, не оминула увагою важливе українське свято. Артистка опублікувала в Instagram картинку, на якій зображений Святий Миколай, якому дякують за дива, та український захисник, якому дякують за свята.

Привітання від Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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