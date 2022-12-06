День Збройних сил України: Ротару назвала героїв "незламними", а Осадча – подякувала за захист

Сьогодні, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних сил України.

Цей день завжди був важливим для українців, адже саме 6 грудня 31 рік тому ухвалили закон України "Про Збройні сили України". Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, це свято набуло особливого значення. Так, українські військові героїчно стали на захист країни від російських загарбників і продовжують щодня боронити Україну.

Українські знаменитості вітають захисників з їхнім професійним святом та дякують їм за захист.

Катерина Осадча

"Я тисячу разів вдячна нашим Героям за те, що боронять і відвойовують сантиметр за сантиметром нашу землю за те, що ми в тилу маємо змогу жити і працювати, за те, що ми маємо нашу Україну. Сьогодні подумала, за що особисто найбільше вдячна нашим Збройним силам? Кожен з нас має свою особисту історію, за що подякувати. І я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїжджали, і тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені й інші міста! Дякую кожному і кожній! Ми в невичерпному боргу перед вами! З вашим Днем ЗСУ!" – написала ведуча.

Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Надя Дорофєєва

"Хоробрі, з почуттям гумору, сильні, турботливі, з міцною душею й добрим серцем – це все про наших героїв! Слава ЗСУ! Слава Героям!" - написала Надя.

Юрій Горбунов

"Збройні сили України - це і є Україна! Хлопці і дівчата, які боронять нашу землю! Ви наші Супергерої! Наша сила і гордість! З святом вас! Нехай вас Бог оберігає! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – звернуся до захисників шоумен.

Святослав Вакарчук

"ЗСУ – це і є Україна! Смілива, сильна, нескорена. З Днем наших Збройних сил! Слава Україні! Слава Героям!" – написав музикант.

Анатолій Анатоліч

"Так. Романтизуємо. Так. Захоплюємося. Так. Віримо, як ніколи. День Збройних Сил України. Все з великої літери, бо свято великих людей. З вашого дозволу на фотопривітанні в мене будуть дівчата, бо в привітаннях все одно сьогодні буде більше фото чоловіків у формі. Тому щоб якось вирівняти ситуацію я опублікую це фото з військовослужбовцями-жінками. Вітаємо кожного і кожну. Слава ЗСУ!" – зазначив Анатоліч.

Злата Огнєвіч

"З Днем Збройних сил України. Наша країна тримається і все витримає тільки завдяки славним воїнам і незламності українського народу. Ви знаєте, що найкраща подяка військовим — це донат, тому робіть донати, допомагайте, не зупиняйтеся. Продовжуємо боротися в тилу, поки воїни б'ються на передовій. Продовжуємо всіма силами наближати нашу спільну Перемогу. А якщо побачите сьогодні військового, подякуйте йому, обійміть, пригостіть кавою і добрим людським словом. Слава ЗСУ! Слава Героям України!" – зазначила співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Софія Ротару

Виконавиця не була багатослівною. У фотоблогу Софія Михайлівна опублікувала патріотичну світлину та зазначила, що українські герої – "незламні".

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ірина Федишин

"Наші Збройні сили України, дякую, що захищаєте Україну! Пишаюся і захоплююся вашою силою, мужністю, сміливістю. Нехай береже вас Господь! Зі святом! Слава ЗСУ!" – зазначила виконавиця.

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