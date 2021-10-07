Деніел Крейг отримав особисту зірку на "Алеї слави" в Голлівуді

Він став четвертим виконавцем ролі агента-007, який дістав зірку слави.
Відомому британському актору Деніелу Крейгу відкрили зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.
Зірка актора розташована за адресою 7007 Hollywood Boulevard, по сусідству з іменною зіркою Роджера Мура, який зіграв роль Бонда у 70-х.
"Ніколи не думав, що скажу це, але це велика честь - коли через тебе переступають в Голлівуді", - поділився своїми думками Деніел.
До слова, Деніел Крейг став четвертим виконавцем ролі агента-007 Джеймса Бонда, ім'я якого закарбували на Голлівудському бульварі.
Зазначимо, що британський актор грав Джеймса Бонда від 2006 року. Однак після знімань стрічки "Не час помирати" Крейг вирішив попрощатися з роллю агента 007.
До речі, світова прем'єра фільму відбулася 28 вересня в лондонському Альберт-холі.
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