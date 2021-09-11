Деніел Крейг відверто зізнався, як через роль Бонда почав пити: "Я схопив горілку та вермут"

Деніел Крейг відверто зізнався, як через роль Бонда почав пити: "Я схопив горілку та вермут"

Актор хвилювався, що не впорається з роллю.

Відомий британський актор Деніел Крейг, який нещодавно насмішив порадою наступному Джеймсу Бонду, відверто розповів, як вживав алкоголь.

Крейг вже давно знімається в фільмах про Джеймса Бонда. Проте, перед зніманнями культової кінострічки він почувався ніяково та надто нервував. Зірка навіть шкодував, що погодився на роль.

Актор залишався вдома на самоті та зловживав алкоголем.

"Я схопив пляшку горілки, вермуту та шейкер для коктейлів, що призвело до триденного похмілля. Г'ю Джекман допоміг мені змиритися з цим та почати цінувати. Але мені було тяжко і фізично, і морально. Я зрозумів, що не треба було погоджуватися на цю роль, адже я просто не знав, що робити", - розповів актор виданню Daily Mail.

З роками ставлення Крейга до ролі Бонда змінилося. Тепер він пишається виконаною роботою та зізнається, що йому тяжко прощатися з роллю.

"Після знімань в нашому останньому фільмі, думаю, вже дійсно час йти, як би складно мені не було", - зізнався актор.

Нагадаємо, нещодавно стала відома дата прем'єри нового фільму про Джеймса Бонда. "Не час помирати" покажуть вже наприкінці вересня в лондонському королівському Альберт-холі.

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