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Денисенко поставила на місце ексдружину Віктора Павліка, яка захейтила її за хизування новим авто

Денисенко поставила на місце ексдружину Віктора Павліка, яка захейтила її за хизування новим авто

Наталка Денисенко, Лора Созаєва / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка прокоментувала гнівні коментарі в її бік.

Українська акторка Наталка Денисенко після купівлі нового авто прокоментувала гнівний допис ексдружини співака Віктора Павліка.

Так, колишня артиста звинуватила зірку у надмірному хизуванні статками під час війни. Свого часу у Facebook Лора Созаєва назвала публікації Денисенко з елітним Mercedes "моветоном, поганим смаком". В інтерв'ю oboz.ua акторка зізналася, що не зважає на подібний осуд. Натомість займається оточенням себе людьми, які розділяють її цінності.

"Чесно кажучи, я навіть не знала про це. Але, знаєте, як каже одна з моїх продюсерок: "Наталко, якщо тебе обговорюють – це привід для вдячності, бо на енергетичному рівні це очищення". Я справді щиро вдячна всім, хто витрачає свій час на обговорення мене – ви допомагаєте очистити мою карму. Хейтери хай пишуть що завгодно, але я завжди можу просто заблокувати їх і не дозволити надалі псувати мені настрій. Моє правило – оточувати себе лише позитивом і світлими людьми", - пояснила акторка.

Наталка говорить, що насправді вивчала питання заздрощів детальніше. І поцікавившись дослідженнями, зрозуміла, що корінь проблеми прихований у нереалізованості тих, хто постійно дорікає за щось іншим. У результаті зірка ігнорує такі закиди й створює життя своєї мрії.

Лора Созаєва про Наталку Денисенко / © facebook.com/Лора Созаєва
Лора Созаєва про Наталку Денисенко / Фото: facebook.com/Лора Созаєва

"Насправді я розумію, чому люди не завжди можуть радіти чужим успіхам. Відомий енерголог Олександр Палієнко пояснює це так: коли ми не реалізовуємо власний потенціал, то всередині накопичується роздратування, яке часто проявляється через заздрість і бажання критикувати. Але в цьому є й хороша новина! Якщо людина здатна відчувати заздрість – це означає, що в ній ще жива потреба радіти, мріяти, досягати власних цілей. Просто вона поки що не дозволяє собі це зробити. І замість того, щоб працювати над власним щастям, обирає обговорювати інших. Я ставлюся до таких ситуацій спокійно. Адже кожен сам обирає, на що витрачати свою енергію: на створення чогось світлого у власному житті чи на обговорення чужого", - додала Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко пояснила, чому свого часу віддала роль зрадниці Галині Безрук і відмовилася від перспективного проєкту.

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