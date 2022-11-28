Денисенко пригадала, як писала колегам із Росії та як потрапила у скандал через знімання з росіянами

Знаменитість розповіла, кому з росіян на початку війни писала та що вони їй відповіли на це.

Відома українська акторка Наталка Денисенко мала багато колег з Росії, адже раніше працювала з ними на одному знімальному майданчику.

Коли розпочалася повномасштабна війна, зірка сподівалася на їхню підтримку, тому писала їм всім. Утім, це все було марно.

"Я писала всім. І Батарєву теж я писала. Діма Пчєла – він теж приїжджав і казав: "Я так люблю ваш Київ". І Дицевічу писала, і Женя Лазар… Просто вони… такі: "Все буде добре". Лазар написав: "Скоро все закінчиться, бережи вас Бог", - розповіла акторка в програмі ЖВЛ.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Коментувати їхню позицію Наталка не стала, утім знаменитість чітко переконана, що більше росіяни не будуть зніматися в українських проєктах.

"Такого більше не буде. Будете сидіти у себе у Москві", - наголосила знаменитість.

Пригадала Наталка, як потрапила у скандал через знімання в одному серіалі з російською акторкою. Підтримала тоді Денисенко лише Ксенія Мішина.

"Було боляче і неприємно, що мене обзивають зрадницею. Я навіть проплакала цілий день. Мене дуже підтримала Ксюша Мішина, вона там зі мною проводила бесіди. Були акторки, подружки мої, які сказали: "А я не буду мовчати, Наташо! Ти зрадниця!" – пригадала знаменитість.

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Загалом, росіянку зняли з ролі, а Наталка ж, своєю чергою, не тримає зла на своїх колег за сценою.

"Немає такого, що: "Як вони могли". Я реально розумію, що це нормально у нашій ситуації, що вони на мене вилили хвилю хейту", - прокоментувала зірка.

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