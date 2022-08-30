Денисенко про Сумську, яка гратиме у виставі російського режисера: "Я не можу сказати, що ганьба"

Акторка Наталка Денисенко висловилася про свою колегу артистку Ольгу Сумську, яка погодилася грати у виставі російського режисера.

Знаменитість розповіла, що бачилась із Сумською після скандалу. За словами Денисенко, Ольга В'ячеславівна дуже обурена тим, що на неї "вилився" шквал критики. Денисенко, своєю чергою, розуміє акторку, адже гроші все ж збиратимуть на виставі українським захисникам. Утім, Наталка вважає, що можна було хоча б зробили гідну афішу.

"Я з Олею бачилася. Вона каже: "Такий хейт на мене звалився". А я їй кажу, що, по-перше, афіша має бути нормальною. Це провина організаторів. Якщо ви збираєте кошти на ЗСУ, то має бути український прапор, написати, що це на підтримку України", - прокоментувала знаменитість у програмі "Слава+".

За словами Денисенко, Сумська багато чого робить для України, попри те, що їй самій нині складно. Донька Ольги В'ячеславівни нині перебуває в Росії, а зіркова мама жодним чином не може їй допомогти.

"Я не можу сказати, що сором і ганьба. Тому що знаю Олю і знаю, що вона багато робить для країни. І те, що в неї донька в Росії, теж в мене питали… Я не знаю, як бути в такій ситуації, коли твоя дитина там, і ти не можеш нічого вдіяти, нічого не можеш сказати і не можеш вплинути на цю ситуацію. Тому що я розумію, що перше, що вона відчуває у ситуації зі своєю дитиною — це біль", - додала акторка.

Ольга Сумська і Тоня Паперна / Фото: instagram.com/olgasumska

Щодо гри у виставі російського режисера, Наталка не знає, що робити. Денисенко сама б не погодилася. Утім, гроші все ж Україні нині потрібні.

"Щодо вистави... Я не знаю, на часі чи не на часі. Зараз усі намагаються зробити хоч щось, щоб зібрати ці гроші. Не знаю. Але я не погодилася б. Це не той матеріал, який зараз потрібний", - наголосила Наталка.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що днями юзери звинуватили акторку Ольгу Сумську у співпраці з російським режисером Валерієм Беляковичем. Артистка візьме участь у його постановці "Майстер і Маргарита", з якою збирається у гастрольний тур Європою. Зірка вже встигла відповісти хейтерам і пояснила свою позицію.

Тим часом колега Сумської, акторка Інна Рощина, після скандалу навколо участі українських акторів у постановці російського режисера відхрестилася від спектаклю.

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