Денисенко про українців, які цькують за спілкування російською: "Якби на мене кричали, я б не перейшла"

Артистка Наталка Денисенко присоромила українців, які змушують російськомовних співгромадян перейти на державну мову.

Знаменитість вважає, що кожна людина має сама до цього дійти. Держава ж, на думку Денисенко, має спонукати громадян спілкуватися українською.

"Мені здається, що мовне питання дуже гостре. І що там змушують: "Перейдіть!". Там на заході кажуть: "А чого це вони з нами говорять російською?!". Ну доки оце буде цькування, не буде жодного результату. Це має бути якась… Я не знаю, держава має… Я не знаю... Концерти... Я приїжджаю до Донецька й кажу: "Дорогі друзі, сьогодні буде лекція, як перейти на українську мову", - поділилася своїми думками акторка в інтерв'ю на YouTube-каналі "Гончарова".

Як для прикладу, Денисенко розповіла про себе. Вона спілкувалася завжди російською мовою. Та від початку повномасштабної війни зірка перейшла на українську. Також 4-річний син акторки спілкується державною мовою, хоча раніше розмовляв російською.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Та Денисенко стверджує, аби її змушували перейти на українську, вона б цього ніколи не зробила.

"Я ж також спілкувалася російською завжди... У мене синочок – чотири з половиною роки - за місяць він у мене вже так спілкується українською... Тому, це все реально – перевчитися і спілкуватися українською мовою. Просто не треба так: "Переходь на українську!". Якби на мене так кричали, я б ніколи не перейшла!" – пояснила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Свати" Євген Капорін заявив, що не буде переходити на українську мову. Актор пояснив, чому продовжує спілкуватися російською.

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