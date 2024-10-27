Денисенко розповіла про сварки з чоловіком і як він реагує на її відверті фото: "Влаштовувала нерви"

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про сварки з чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком, та про його реакцію на її відверті фото в Мережі.

Коханий знаменитості від початку повномасштабної війни служить на фронті. Акторка зізнається, що на тлі цього в них виникали конфлікти. Наталка Денисенко обурювалася, що Федінчик не поруч, що їй не вистачає його. Утім, чоловік знайшов слова, які заспокоїли дружину. Андрій Федінчик попросив обраницю підтримувати його, адже він робить важливі для країни речі.

"Звичайно, мали місце конфлікти. Без цього ніяк. Я влаштовувала йому нерви, що мені його не вистачає, що я хочу, щоб він був поруч. А він казав: "Наталка, ти не маєш право так казати, має бути тільки підтримка, бо я роблю важливі справи для нашої держави", - розповіла артистка в коментарі для "Неймовірної правди про зірок".

Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До речі, час від часу Наталка Денисенко публікує в Мережі доволі відверті фото. Нещодавно ж знаменитість поділилася кадрами зі знімань, де вона позувала з чоловіком повністю оголеною. Акторка говорить, що коханий не проти таких відвертих фотосетів. Ба більше, Федінчик сам просить дружину їх влаштовувати та говорить, аби та не соромилася публікувати подібний контент.

"Це були приватні знімання. Я більше скажу, це мій чоловік сказав: "Я хочу таку фотосесію, щоб ти гола". І я така: "Без проблем". І ми зробили, але я виклала тільки трошки бекстейдж і ще думаю, викладати ці фото чи ні, бо вони дуже відверті. До речі, мій чоловік каже: "Викладай", - зізналась артистка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно зіркова кулінарка Ольга Мартиновська розповіла про сварки з коханим. Також знаменитість зізналась, чому більше не хоче народжувати дітей.

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