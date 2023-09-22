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Денисенко відповіла хейтерам, які розкритикували її за відверті фото: "Любити себе - завжди на часі"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Денисенко відповіла хейтерам, які розкритикували її за відверті фото: "Любити себе - завжди на часі"

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зірка прочитала коментарі під своєю останньою публікацією.

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на негативні коментарі на свою адресу.

Днями знаменитість захопила шанувальників фотосесією,  в якій знялася повністю оголеною та показала сідниці російським ракетам. Однак не усі підписники Наталки розділили захоплення від її нових фото. Так, дехто з коментаторів написав про те, що самомилування зараз не на часі.

У своїх Instagram-stories Денисенко зізналася, що читає коментарі під своїми публікаціями та влучно відповіла хейтерам. Знаменитість вважає, що любов до себе та самомилування має бути в нашому житті в будь-який час.

"Їду в таксі і читаю коментарі під останнім дописом… Любити себе і милуватися собою для жінки — завжди на часі. А от досі не писати і не вчити українську — це не на часі", - висловилася акторка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публікації
Перегляди
505
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