Денисенко відповіла хейтерам, які розкритикували її за відверті фото: "Любити себе - завжди на часі"

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на негативні коментарі на свою адресу.

Днями знаменитість захопила шанувальників фотосесією, в якій знялася повністю оголеною та показала сідниці російським ракетам. Однак не усі підписники Наталки розділили захоплення від її нових фото. Так, дехто з коментаторів написав про те, що самомилування зараз не на часі.

У своїх Instagram-stories Денисенко зізналася, що читає коментарі під своїми публікаціями та влучно відповіла хейтерам. Знаменитість вважає, що любов до себе та самомилування має бути в нашому житті в будь-який час.

"Їду в таксі і читаю коментарі під останнім дописом… Любити себе і милуватися собою для жінки — завжди на часі. А от досі не писати і не вчити українську — це не на часі", - висловилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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