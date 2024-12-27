Денисенко вперше після операції чоловіка-воїна назвала його діагноз та показала з ходунками

Українська акторка Наталка Денисенко приїхала до медичного центру Ужгорода провідати свого чоловіка-воїна.

Так, тривалий час Андрій Федінчик був під пильним наглядом лікарів і переніс операцію. Раніше Наталка не розсекречувала, чому саме її обранець потребував хірургічного втручання. Проте зараз наважилася показати кадри з операційної. У ролику хірург повідомляє, що здійснив форамінотомію. Інакшими словами було розширено отвір між хребцями, що дозволило зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, воїну було вставлено у хребет титанові імпланти.

Андрій Федінчик на операції / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після успішного виконання операції до палати прийшли найрідніші Федінчика. Зокрема, Наталка показала пересування коханого на медичних ходунках і висловила свій захват від його досягнень. Адже захисник став на ноги вже за декілька днів після операції. Своєю чергою, хірург повідомив, що для реабілітації Андрія знадобиться близько двох місяців.

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Впевнений, що за декілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу. Слава Україні!", - заявив медик під час операції.

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