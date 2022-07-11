Денисенко зі сльозами на очах поскаржилася на хейт через її жартівливий танок: "Мені так боляче"

Утім, далеко не всім користувачам сподобався жартівливий ролик знаменитості.

Зокрема, артистці почали писати, що це нині недоречно, адже в Україні йде війна. Та й взагалі назвали Наталку божевільною та зазначили, що ролик зовсім не жартівливий.

Денисенко помітила ці коментарі, і вони її зачепили за живе. Знаменитість запитала у користувачів, чому вони такі злі. Вона дозволила собі трішки повеселитися. Однак акторка не забуває про жахливі події в Україні. Весь час повномасштабної війни Наталка волонтерить, а її чоловік воює в лавах ЗСУ.

"Свої ж українці поливають мене таким брудом, неначе я сказала, що "Росія – братський народ", а не танцюю там, гоцаючи. Чому ви такі злі? На кого? На мене, на українку, яка весь час війни волонтерить, бореться в соцмережах за правду, мій чоловік на війні вас, бл*дь, захищає! Звідки стільки зла на мене?" – емоційно відреагувала на хейт Денисенко.

Фото: natalka_denisenko_official/Instagram

Знаменитість зі сльозами на очах розповіла, що їй боляче, що її захейтили ж самі українці. За словами Наталки, хейтери не оцінили того, що вона для них робить.

"Якщо чесно, я шокована, я в розпачі. Мені так боляче через те, що я стільки всього роблю для нашої країни, для того, щоб підняти настрій всім. Мій чоловік, бл*ха, на війні. І на мене просто вилили купу бруду. Свої ж люди, українці, мої земляки. Дякую вам! Дякую за підтримку!" – сказала Наталка.

Фото: natalka_denisenko_official/Instagram

До слова, хейт розпочався після того, як Денисенко зробила відео, на якому вона в українському народному вбранні весело танцює.

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