Денисенко зізналася, чому поступилася зрадниці Безрук роллю в серіалі: "Відчувала розчарування"

Українська акторка Наталка Денисенко зробила зізнання про знімання серіалу "Будиночок на щастя".

Так, у головній ролі популярної картини знялася акторка Галина Безрук, яка під час війни обрала мовчазну позицію та працює в РФ. Але, за словами Наталки, свого часу режисер саме їй пропонував грати в серіалі. Але вона відмовилася, адже чекала на свого первістка Андрійка. Як зізнається Денисенко, це був один з періодів творчості, коли їй було дуже шкода через таку відмову.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Насправді були моменти, коли шкодувала. Спочатку режисер та автор ідеї цієї картини Сергій Атрощенко справді бачив мене в цій ролі. Ба більше, у проєкті працювала чудова команда акторів, сама роль цікава. Тому, звісно, я відчувала певне розчарування. Однак загалом не шкодую, адже причина моєї відмови особиста – я була вагітна. Знімання мали розпочатися саме в той період, і їх не можна було відкласти, бо події в серіалі, як відомо, відбуваються в сільській місцевості, що вимагало відповідних погодних умов. У той час я була цілковито занурена в очікування дитини, і це стало для мене пріоритетом", — розповіла акторка в інтерв'ю oboz.ua.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко привітала Ліну Костенко з 95-річчям чуттєвим зізнанням. Разом з нею свої вітання адресували інші українські зірки.