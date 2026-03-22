Деніз Річардс зробила пластичну операцію та на фото до і після здивувала, як змінилось її обличчя

Деніз Річардс / © Associated Press

Американська акторка та модель Деніз Річардс зробила пластичну операцію на обличчі.

Знаменитість наважилась на зміни в зовнішньому вигляді та не стала цього приховувати. Раніше акторка доволі скептично ставилась до пластичних операцій. Єдине, що вона у 19 років збільшувала груди і з часом робила корекцію. Проте торік Деніз Річардс вперше наважилась на пластику обличчя, пише Allure. Знаменитість не приховує, що просто хотіла повернути собі звичний зовнішній вигляд.

"Я хотіла повернути все на свої місця. Перебуваючи на очах громадськості від 20 років, люди знають, який я вигляд маю – підтяжку обличчя я не могла б приховати", - ділиться знаменитість.

Деніз Річардс до та після пластичної операції / © instagram.com/deniserichards

Врешті, акторка підібрала собі пластичного хірурга. Зокрема, Деніз Річардс підняли кутики губ, зробили блефаропластику, скроневу підтяжку брів. Окрім того, в обличчя акторки вкололи тонкий шар жиру, взятого з її стегон, що допомогло освітлити колір шкіри, зробити її більш гладкою та здоровою. Вже після цих маніпуляцій знаменитості зробили підтяжку обличчя.

Деніз Річардс зізнається, що після того, як відновилась, то була приємно здивована та зовсім не пошкодувала про пластичну операцію. За словами 55-річної акторки, вона дійсно візуально помолодшала.

