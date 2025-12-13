Денисенко і Федінчик купили квартиру: зірка розкрила правду про поділ майна після розлучення

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Українська акторка Наталка Денисенко після розлучення з Андрієм Федінчиком розповіла про врегулювання питання спільного майна та подальшої турботи про спільного сина Андрійка.

Зірка зізналася, що вони цивілізовано поділили накопичені за роки шлюбу кошти. За словами Денисенко, гроші пара заробляла разом, адже обоє постійно працювали й планували спільне майбутнє. Коли ж акторка подала на розлучення, Федінчик одразу наголосив, що йому також потрібне житло.

«Так, ми ділили майно. У нас були гроші, які ми накопичили разом. Я й він завжди працювали. Ми мріяли про будинок. Коли я вже подала на розлучення, Андрій сказав: „Ну, Наталко, ти розумієш, що мені потрібно, щоб в мене була якась квартира, я ж не піду на вулицю“. І я кажу: „Та звичайно, давай будемо шукати“, — поділилася артистка в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

У результаті Наталка разом із сином Андрійком залишилася жити в квартирі, яку подружжя придбало спільним коштом і де раніше мешкала родина. Натомість для Андрія Федінчика купили окрему квартиру неподалік.

«Ця квартира, яку ми купили разом і раніше жили, я зараз з Андрійком живу. Ми разом назбирали гроші й робили ремонт, але він сказав: „Андрійкові ж треба, щоб він ріс у звичних обставинах“. Ми залишились там, а йому купили квартиру в сусідньому будинку на ті гроші, що збирали. Я навіть додала трошки своїх накопичень, але Андрій мені потім їх повернув і сказав, що це мої гроші й він не хоче бути винним», — додала вона.

Також акторка пояснила, чому не оформлювала аліменти. За її словами, вона довіряє колишньому чоловікові й приймає ту фінансову допомогу, яку він може надати. Зокрема, враховує ті обставини, які склалися у ексчоловіка зі здоров’ям після служби й операції на спині.

«Взагалі про це (аліменти — прим. ред.) мови немає. Я не буду цього робити. Андрій дуже справедлива людина. Він ніколи не кине свою дитину. Коли я йому казала: „Ти можеш в цьому місяці заплатити за школу?“. Він каже: „Ні, вибач, я не можу, але можу от дати стільки грошей“. Я така: „Боже, дякую велике тобі. Він робить максимально з того, що він може“, — зазначила акторка.

