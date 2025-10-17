Денисенко на тлі чуток про роман з манекенником розсекретила суму, яку має заробляти її обранець

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відверто поділилася своїм поглядом на стосунки та фінансові очікування від партнера.

За словами зірки, для неї головне не конкретна сума, а здатність чоловіка закривати побутові потреби та бути надійним партнером. Знаменитість зауважила, що її зарплатні достатньо для того, щоб задовольнити потреби родини.

"Я дуже добре заробляю і можу забезпечити себе, дитину, батьків і чоловіка. Головне, щоб він міг регулярно купувати квіти і був моїм другом, партнером, з яким цікаво проводити час", — розповіла Наталка в шоу "NABARI".

Акторка зазначила, що для неї важливіше бачити в чоловікові уважність, різносторонність та готовність допомагати, ніж його доходи. Наталка також зізналася, що у минулому її партнери заробляли менше за неї, і це ніколи не ставало проблемою, адже важливіше взаєморозуміння, ніж гроші.

"Має бути комфортно обом. Я можу сама забезпечити себе, але хочу, щоб поруч був той, хто буде надійним і з ким цікаво жити", — підсумувала акторка.

Варто зазначити, що Наталку Денисенко наразі серйозно підозрюють у романі з манекенником Юрієм Савранським. Ба більше, навіть ексчоловік акторки Андрій Федінчик натякав, що саме він може бути коханцем артистки. Сама ж Денисенко чутки не коментує, проте нещодавно підливала олії у вогонь — її помітили у палких обіймах із Савранським в одному зі столичних закладів.

Нагадаємо, нещодавно відомий український режисер Олексій Комаровський прокоментував чутки про роман з Наталкою Денисенко та пояснив, що насправді їх поєднує.