- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 539
- Час на прочитання
- 2 хв
Денисенко на тлі чуток про роман з манекенником розсекретила суму, яку має заробляти її обранець
Артистка розкрила фінансові очікування від партнера та секрет щасливих стосунків.
Українська акторка Наталка Денисенко відверто поділилася своїм поглядом на стосунки та фінансові очікування від партнера.
За словами зірки, для неї головне не конкретна сума, а здатність чоловіка закривати побутові потреби та бути надійним партнером. Знаменитість зауважила, що її зарплатні достатньо для того, щоб задовольнити потреби родини.
"Я дуже добре заробляю і можу забезпечити себе, дитину, батьків і чоловіка. Головне, щоб він міг регулярно купувати квіти і був моїм другом, партнером, з яким цікаво проводити час", — розповіла Наталка в шоу "NABARI".
Акторка зазначила, що для неї важливіше бачити в чоловікові уважність, різносторонність та готовність допомагати, ніж його доходи. Наталка також зізналася, що у минулому її партнери заробляли менше за неї, і це ніколи не ставало проблемою, адже важливіше взаєморозуміння, ніж гроші.
"Має бути комфортно обом. Я можу сама забезпечити себе, але хочу, щоб поруч був той, хто буде надійним і з ким цікаво жити", — підсумувала акторка.
Варто зазначити, що Наталку Денисенко наразі серйозно підозрюють у романі з манекенником Юрієм Савранським. Ба більше, навіть ексчоловік акторки Андрій Федінчик натякав, що саме він може бути коханцем артистки. Сама ж Денисенко чутки не коментує, проте нещодавно підливала олії у вогонь — її помітили у палких обіймах із Савранським в одному зі столичних закладів.
Нагадаємо, нещодавно відомий український режисер Олексій Комаровський прокоментував чутки про роман з Наталкою Денисенко та пояснив, що насправді їх поєднує.