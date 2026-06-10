Денисенко на тлі непростих стосунків з донькою коханого Савранського показалася з нею на відпочинку

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко вирушила у сімейну відпустку до Карпат разом із сином Андрійком та родиною свого обранця — манекенника Юрія Савранського.

Зіркова пара організувала насичену поїздку великою компанією. Водночас частину відпочинку вони проводили окремо: Наталка з сином оселилася в одному номері з видом на гори, а Юрій із донькою — в іншому. Попри це, родина активно проводила час разом і планувала спільні розваги.

Під час відпочинку вони відвідували СПА, купалися в басейні, гуляли гірськими маршрутами та каталися на підйомниках і гойдалках. Особливою подією стала вечеря, під час якої родина зустрілася з ілюзіоністами Magic Brothers. За словами Юрія, його донька була у захваті від шоу, яке стало одним із найяскравіших моментів поїздки.

Реклама

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас упродовж подорожі помітно, що родина іноді проводила час порізно. Юрій ділив дозвілля з донькою окремо, організовуючи для неї прогулянки на самокатах гірськими доріжками, тоді як Наталка приділяла увагу своєму синові. До речі, Юрій має також молодшого сина, але цього разу на відпочинку його не було.

Наталка Денисенко та її син / © instagram.com/natalka_denisenko

Сториз Юрія Савранського з донькою / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри це, пара знаходила час і для романтики наодинці. Акторка опублікувала серію світлин із коханим на фоні карпатських пейзажів, а також показала їхні розваги у басейні.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Раніше Наталка Денисенко вже розповідала, що процес налагодження стосунків із дітьми Юрія Савранського відбувається поступово. За її словами, син манекенника більш відкритий до спілкування, тоді як донька потребує більше часу для встановлення довіри. Акторка наголошувала, що не тисне й ставиться до цього з розумінням, дозволяючи відносинам розвиватися природно.

Новини партнерів