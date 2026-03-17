ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Денисенко на тлі ворожнечі з кумою Світлицькою відреагувала на чутки про її роман з Цимбалюком

Акторка також привідкрила завісу конфлікту з колегою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко, Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко, Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк / © insider.ua

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки про роман її колег Олени Світлицької та Тараса Цимбалюка.

Артистка неодноразово зізнавалася, що вони з Тарасом — найкращі друзі, і він для неї, як брат. Тож журналістка проєкту «Ранок у великому місті» поцікавилася у Наталки, чи ділився актор з нею про можливі нові стосунки. На це запитання зірка не стала відповідати прямо, але зізналася, що в будь-якому разі тішитиметься за вибір Цимбалюка.

«Якщо дивитися на них окремо, то вони досить гарно підходять одне одному. Якщо так станеться, що у них складуть стосунки або сім’я — я буду цьому лише рада. Ми з Тарасом друзі й на тому у нас є особисті стосунки, щоб я не розказувала про все в інтерв’ю», — зазначила вона.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька

Наталка Денисенко та Олена Світлицька

Крім того, Наталка розповіла подробиці скандалу з кумою. Як відомо, вона та Олена розірвали зв’язки після 18 років дружби. Проте кожна з них дотепер замовчує причини. Щоправда, цього разу Денисенко зізналася, що їхня ворожнеча почалася з ініціативи колеги, а сама вона не почувається винною.

«Не примирилися, на жаль. Не я починала цю сварку. Якби я була в чомусь винна, то могла б перепросити. А тут виходить, що немає за що перепрошувати», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко втрапила у скандал через необачність під час зустрічі з фаном. Зірка вже прокоментувала свою неоднозначну реакцію та розкрила правду.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie