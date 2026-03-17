Денисенко на тлі ворожнечі з кумою Світлицькою відреагувала на чутки про її роман з Цимбалюком

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки про роман її колег Олени Світлицької та Тараса Цимбалюка.

Артистка неодноразово зізнавалася, що вони з Тарасом — найкращі друзі, і він для неї, як брат. Тож журналістка проєкту «Ранок у великому місті» поцікавилася у Наталки, чи ділився актор з нею про можливі нові стосунки. На це запитання зірка не стала відповідати прямо, але зізналася, що в будь-якому разі тішитиметься за вибір Цимбалюка.

«Якщо дивитися на них окремо, то вони досить гарно підходять одне одному. Якщо так станеться, що у них складуть стосунки або сім’я — я буду цьому лише рада. Ми з Тарасом друзі й на тому у нас є особисті стосунки, щоб я не розказувала про все в інтерв’ю», — зазначила вона.

Крім того, Наталка розповіла подробиці скандалу з кумою. Як відомо, вона та Олена розірвали зв’язки після 18 років дружби. Проте кожна з них дотепер замовчує причини. Щоправда, цього разу Денисенко зізналася, що їхня ворожнеча почалася з ініціативи колеги, а сама вона не почувається винною.

«Не примирилися, на жаль. Не я починала цю сварку. Якби я була в чомусь винна, то могла б перепросити. А тут виходить, що немає за що перепрошувати», — додала артистка.

