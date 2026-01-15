ТСН у соціальних мережах

Денисенко під час відключення світла у Києві побідкалася на наслідки: "Потрапили в апокаліпсис"

Акторка зізналася, як блекаути позначилися на здоров’ї її сина та побуті родини.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнулася її сім’я через тривалі відключення електроенергії у столиці.

Як відомо, Київ все частіше потерпає від регулярних ворожих обстрілів. Окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру, залишаючи мирних мешканців без світла, тепла й води в розпал зими. Наслідки цих атак відчула на собі й родина акторки.

У своєму Instagram Наталка поділилася, що через майже добову відсутність електроенергії в її квартирі зламалися побутові прилади. Однак найбільше знаменитість стривожив стан здоров’я її маленького сина Андрія — хлопчик захворів під час таких суворих блекаутів.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри це, Денисенко зізналася, що навіть у такий непростий період вона намагалася знайти світлі моменти. Акторка влаштувала фотосесію та спробувала підняти собі настрій, милуючись зимовою казкою за вікном.

«Цікаво, в холоді й темряві з такими відключеннями хтось взагалі заходить в Instagram? У нас удома не було світла близько доби. Синочок захворів, електроприлади вийшли з ладу. Здавалося, що ми знову потрапили в апокаліпсис», — поділилася Наталка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

