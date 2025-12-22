ТСН у соціальних мережах

Денисенко після розлучення з Федічником висловилася про конфлікт з кумою Мішиною та її різку заяву

Денисенко після гучної сварки з Мішиною через Федінчика розставила крапки над «і».

Скандал навколо розлучення зіркової пари Наталки Денисенко та Андрія Федінчика продовжує обростати новими деталями.

Після серії публічних зізнань колишнього подружжя до історії долучилися й зіркові колеги. Найбільший резонанс викликала заява Ксенії Мішиної, яка різко стала на бік свого кума Федінчика та дозволила собі різкі закиди на адресу Денисенко, зокрема звинуватила колегу у «брехні і дволикості» та навіть грубо додала, що та «продала душу дияволу».

Своєю чергою Наталка зізнавалася, що після такого емоційного коментаря Мішиної вона намагалася зв’язатися з нею. Проте зрештою жодної відповіді так і не отримала. Водночас Денисенко не стала демонізувати колегу та зазначила, що розуміє причини такої емоційної реакції. Акторка в коментарі «Люкс Фм» наголосила, що Ксенія вже тривалий час працює разом із Федінчиком у театрі й бачила його у вразливий момент глибокої особистої кризи та не знає її версії подій.

«Коли ми з Андрієм уже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані, це до того, що я казала, що він мене ображав, Ксюша репетирувала виставу з Андрієм дуже довгий час. І я розумію, чому вона так написала, тому що вона бачила Андрія в певному стані, у важкому. Він переживав це дуже важко. Вона має право на будь-який коментар, це її бачення ситуації», — стверджує артистка.

Окремо Денисенко висловилася щодо неоднозначної фрази про «продаж душі дияволу», яка викликала хвилю обговорень у соцмережах. Акторка чітко дала зрозуміти, що таких речей у її житті не було й бути не могло.

«Такого у мене не було. Я дуже вірю в Бога, вірю у Всесвіт, у те, що та енергія, яку ми всередині себе плекаємо і віддаємо людям, вона нам повертається», — додала вона.

Крім того, акторка зазначила, що ще до цього інциденту побила горщики з кумою Андрія Федінчика. Наталка пригадала випадок, коли остаточно їхня дружба з Мішиною зруйнувалася: «Була ображена на мене через жарт у шоу, де треба було побитися об заклад і зателефонувати другові, розіграти його. Але я потім перепросила її».

Нагадаємо, нещодавно Андрій Федінчик публічно розкрив подробиці зради Денисенко та хто про це йому сказав.

