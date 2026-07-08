Денисенко після тривалої відсутності появ із Цимбалюком здивувала заявою про дружбу: "Було боляче"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко зробила відверте зізнання про дружбу, яке неабияк заінтригувало її шанувальників.

Останнім часом прихильники помітили, що акторка практично припинила з’являтися разом зі своїм давнім другом актором Тарасом Цимбалюком. Раніше вони регулярно проводили час разом, знімали спільні кумедні відео, а Денисенко навіть підтримувала колегу під час його участі в «Холостяку». Ба більше, сама Наталка неодноразово називала Цимбалюка людиною, яка була для неї ніби братом.

Втім, тепер знаменитість несподівано заявила, що на цьому етапі життя не має близьких друзів у шоубізнесі. Найбільшою підтримкою для неї стали коханий Юрій Савранський, який нещодавно освідчився зірці, та син Андрійко від колишнього шлюбу з Федінчиком.

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«Я не можу сказати, що на цьому етапі мого життя в мене є близькі друзі. У мене є дуже хороші знайомі, є давні подруги ще з дитинства, але немає якоїсь однієї людини, про яку я могла б сказати: це мій найближчий друг. Зараз моя найбільша підтримка й опора — це Юрій. І мій синочок, якого я люблю безмежно», — сказала акторка в інтерв’ю «РБК-Україна».

Наталка Денисенко, Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк / © insider.ua

Ще більше інтриги додали її слова про заздрість, яку, за зізнанням Денисенко, вона відчувала навіть від людей із найближчого оточення. І хоча імен акторка не назвала, можна припустити, що йдеться про її багаторічну тісну дружбу з Тарасом Цимбалюком, а також кумою Оленою Світлицькою, якій нині приписують роман із актором. Адже саме їх Наталка вважала найближчими з дружнього оточення.

«Заздрощів у моєму житті було дуже багато. Бувало, що мені заздрили навіть дуже близькі друзі. Це було боляче, але водночас добре, що все стало настільки очевидним. Звичайно, у мене є великі розчарування, про які я не говорю публічно. Я багато працювала над своїм психологічним і емоційним станом, тому сьогодні розумію природу заздрощів і конкуренції. Так, мені зробили боляче, але я не хочу на цьому концентруватися. Є розчарування, які я досі ще до кінця не прожила. Але мені настільки боляче зробили й настільки це було несправедливо, що сьогодні я можу відчувати лише вдячність до цих людей. Бо вірю, що саме так Бог і Всесвіт показали, з ким мені не по дорозі», — зізналася знаменитість.

Тож залишається лише здогадуватися, кого саме мала на увазі Денисенко: чи пов’язані її слова з давніми друзями із зіркового оточення, чи вона натякала на когось іншого. Щоправда, раніше Наталка визнавала, що її дружба з Оленою таки закінчилася. Подробиці конфлікту жінки воліють не розкривати.

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Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила плани на весілля з нареченим Юрієм Савранським і як змінився їхній побут після заручин.

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