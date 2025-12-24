Денисенко після заяв ексчоловіка Федінчика про її зради з одруженим вийшла на зв'язок із заявою

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко після гучних заяв свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика про нібито її зради розставила крапки над «і».

Артистка у світлий день Різдва зробила заяву щодо особистого життя. У фотоблогу вона натякнула, що закиди ексчоловіка не є правдивими. Натомість, за словами Наталки, вона відпускає тягар минулого й дякує за свій вибір чути та обирати себе.

«Сьогодні таке світле свято, але саме рік тому, я прийняла рішення обрати себе, і безмежно цьому рада, не дивлячись на неправдиві звинувачення, або обговорення, я можу сказати: я щаслива. Життя дуже цікава штука, що ви випромінюєте — те вам і покажеться», — наголосила зірка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас акторка заявила, що після розлучення нарешті відчула справжнє щастя. І додала, що почала жити без болю та образ. І, на її думку, саме цьому і вчить сучасність — не боятися своїх почуттів і залишати позаду негатив.

«Добре, що я живу не у XVIII сторіччі. Думаю, мене як жінку, яка обирає бути щасливою, обирає найкраще ставлення до себе, не дозволяє себе ображати та хизується своєю чарівливістю і любовʼю до життя, давно б вже спалили на вогнищі», — додала артистка.

До речі, після розлучення Наталка Денисенко розпочала стосунки з манекенником Юрієм Савранським. Про це пара відкрито заявила на паркеті «Танців з зірками», де чоловік назвав Наталку «коханою», а вона у відповідь заявила про глибоку симпатію.