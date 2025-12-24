- Дата публікації
Денисенко після заяв ексчоловіка Федінчика про її зради з одруженим вийшла на зв'язок із заявою
Зірка висловилася про свій стан після розлучення.
Українська акторка Наталка Денисенко після гучних заяв свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика про нібито її зради розставила крапки над «і».
Артистка у світлий день Різдва зробила заяву щодо особистого життя. У фотоблогу вона натякнула, що закиди ексчоловіка не є правдивими. Натомість, за словами Наталки, вона відпускає тягар минулого й дякує за свій вибір чути та обирати себе.
«Сьогодні таке світле свято, але саме рік тому, я прийняла рішення обрати себе, і безмежно цьому рада, не дивлячись на неправдиві звинувачення, або обговорення, я можу сказати: я щаслива. Життя дуже цікава штука, що ви випромінюєте — те вам і покажеться», — наголосила зірка.
Водночас акторка заявила, що після розлучення нарешті відчула справжнє щастя. І додала, що почала жити без болю та образ. І, на її думку, саме цьому і вчить сучасність — не боятися своїх почуттів і залишати позаду негатив.
«Добре, що я живу не у XVIII сторіччі. Думаю, мене як жінку, яка обирає бути щасливою, обирає найкраще ставлення до себе, не дозволяє себе ображати та хизується своєю чарівливістю і любовʼю до життя, давно б вже спалили на вогнищі», — додала артистка.
До речі, після розлучення Наталка Денисенко розпочала стосунки з манекенником Юрієм Савранським. Про це пара відкрито заявила на паркеті «Танців з зірками», де чоловік назвав Наталку «коханою», а вона у відповідь заявила про глибоку симпатію.