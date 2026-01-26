Денисенко розкрила правду про розрив 18-річної дружби з зірковою кумою й чи винен у цьому Цимбалюк

Наталка Денисенко й Олена Світлицька

Українська акторка Наталка Денисенко вперше публічно висловилася про припинення багаторічного спілкування з кумою, акторкою Оленою Світлицькою.

Зірки були знайомі та товаришували протягом 18 років, однак нині їхні стосунки зійшли нанівець. Артистка підтвердила, що більше не підтримує дружнього контакту з колегою. За словами Денисенко, наразі вона не готова повертатися до близького спілкування, хоча й не виключає, що з часом емоції можуть вщухнути.

«Ми не спілкуємося. Думаю, після всього що я отримала від неї, то не буду з нею спілкуватися так близько. Можливо, те, що ми побили горщики, згодом зміниться й будуть більш м’які стосунки, але зараз я поки не маю бажання спілкуватися», — розповіла зірка в коментарі «Люкс ФМ».

Водночас Наталка наголосила, що не має наміру виносити деталі конфлікту на загал. За її словами, ситуація є надто особистою й стосується лише двох людей. Утім, акторка все ж окреслила загальний характер непорозуміння.

«Не можу розкривати все. Це особисте. В цій ситуації багато таємниць. Єдине, що можу сказати — ревнощі й заздрощі», — пояснила артистка.

У Мережі тим часом активно обговорюють можливу причетність до конфлікту актора Тараса Цимбалюка, з яким обидві акторки тривалий час підтримують дружні стосунки. Ба більше, Олені Світлицькій останнім часом приписують роман із Цимбалюком. Утім, сама Наталка запевняє, що її спілкування з Тарасом не має жодного стосунку до розриву з колегою.

«Тарасік — це мій найкращий друг і він завжди залишиться ним. Я брала безпосередню участь в його житті та бачила багато дівчат, прихильниць, тому моє ставлення до нього не зміниться, не дивлячись з ким він буде одружуватися чи спілкуватися», — додала акторка.

До речі, нещодавно Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк вирушили у спільну подорож і показали, де саме відпочивали. Останнім часом парочка все частіше з’являється у компанії одне одного й інтригує романом.