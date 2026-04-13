ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Денисенко спантеличила фото з округлим животиком і зробила зізнання: "Не можу це приховувати"

Шанувальники запідозрили зірку у вагітності через чотири місяці нового роману — Наталка вже відреагувала.

Автор публікації
Валерія Гажала
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Відома українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки про можливу вагітність на тлі її роману з манекенником Юрієм Савранським.

Так, спершу зірка вирішила підігріти інтерес до резонансних пліток і вийшла в Instagram-сториз з навмисно збільшеним животиком. Проте одразу видихнула й дала зрозуміти, що це все — не більше, ніж жарти. Наталка наголосила, що святкові дні не обійшлися без великої кількості смаколиків, що й могло вплинути на її фігуру.

«Не хотіла вам казати, але це очевидно й уже всі помітили…Так! Я не можу приховувати! У мене в животі дві паски! Обіцяю від завтра припинити це. Бо ви стали мене вітати з вагітністю», — жартома написала акторка.

До слова, зараз Наталка Денисенко у стосунках з манекенником Юрієм Савранським. Коли саме пара почала зустрічатися — невідомо. Проте закохані афішують свої стосунки від грудня минулого року. Нині вони не соромляться демонструвати свої почуття на публіці, часто з’являються разом і навіть займаються розвитком спільного бренду.

Від попереднього шлюбу з актором Андрієм Федінчиком Наталка виховує сина Андрійка. Своєю чергою Юрій від ексдружини також має дітей — сина та доньку.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко шокувала витратами у пів мільйона гривень на місяць і чесно зізналася, куди саме спрямовує свої заробітки.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie