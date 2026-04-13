Денисенко спантеличила фото з округлим животиком і зробила зізнання: "Не можу це приховувати"
Шанувальники запідозрили зірку у вагітності через чотири місяці нового роману — Наталка вже відреагувала.
Відома українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки про можливу вагітність на тлі її роману з манекенником Юрієм Савранським.
Так, спершу зірка вирішила підігріти інтерес до резонансних пліток і вийшла в Instagram-сториз з навмисно збільшеним животиком. Проте одразу видихнула й дала зрозуміти, що це все — не більше, ніж жарти. Наталка наголосила, що святкові дні не обійшлися без великої кількості смаколиків, що й могло вплинути на її фігуру.
«Не хотіла вам казати, але це очевидно й уже всі помітили…Так! Я не можу приховувати! У мене в животі дві паски! Обіцяю від завтра припинити це. Бо ви стали мене вітати з вагітністю», — жартома написала акторка.
До слова, зараз Наталка Денисенко у стосунках з манекенником Юрієм Савранським. Коли саме пара почала зустрічатися — невідомо. Проте закохані афішують свої стосунки від грудня минулого року. Нині вони не соромляться демонструвати свої почуття на публіці, часто з’являються разом і навіть займаються розвитком спільного бренду.
Від попереднього шлюбу з актором Андрієм Федінчиком Наталка виховує сина Андрійка. Своєю чергою Юрій від ексдружини також має дітей — сина та доньку.
