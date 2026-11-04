Денисенко відмовилася від двох продуктів й розкрила причину: "Здавалося, потраплю в психлікарню"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно відпочивала з чоловіком у спа, розповіла про своє ментальне здоров’я під час війни.

За словами артистки, раніше у певний період життя вона почувалася дуже пригніченою. Ба більше, навіть вважала, що вона перебуває на межі серйозного лікування у психлікарні. У причини вона не стала вдаватися, але дала зрозуміти, що все погане вже у минулому.

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Так, зараз Наталка рятує свій стан корисними звичками й дисципліною. Зокрема, відмовилася від солодкого та спиртного. Натомість у свій раціон додала більше корисних продуктів — м’яса, овочів і риби.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Я вже тривалий час взагалі не вживаю алкоголь, не палю, вживаю якісну їжу. Розумію, що в нинішніх реаліях це важко, бо дуже дорого купувати якісну їжі. Я не вживаю цукор. Їм цукерки без цукру чи якісний шоколад. Не вживаю антидепресанти. Але бували моменти, коли мені здавалося, що я зараз потраплю в психлікарню», — приголомшила артистка у програмі «Ранок Вдома».

Водночас перечікувати погіршення безпекової ситуації у Києві в еміграції акторка також поки не планує. Вона разом з рештою українців сподівається на краще та продовжує триматися зі своєю родиною.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином виїхала з України. Вже відомо, в якій країні оселилася родина.

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