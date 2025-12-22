ТСН у соціальних мережах

Денисенко відреагувала на публічне зізнання у коханні нового обранця Савранського: "Я не очікувала"

Зірка не приховує почуттів до коханого.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко після гучного розлучення з Андрієм Федінчиком, який звинуватив її у зраді, висловилася про нового обранця, манекенника Юрія Савранського.

Так, закоханий чоловік нещодавно вийшов на паркет «Танців з зірками», аби публічно назвати Наталку «найкращою своєю коханою». Тим самим зірки офіційно представили себе як пару. В коментарі «Люкс ФМ» артистка зізналася, що таке зізнання стало для неї несподіванкою після виступу. Проте вона залишилася задоволеною. Водночас Денисенко дала зрозуміти, що симпатія між ними взаємна.

«Я не очікувала, бо Юра сказав, що хоче привітати. Він підтримував мене, переживав під час підготовки до номеру, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що це моя Наталочка кохана. Але зізнаюсь, що мені було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі у коханні, то це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається», — наголосила акторка.

Нагадаємо, нещодавно популярний вчитель України Руслан Ігорович таємно одружився. Педагог розповів про дружину та їхнє нещодавнє весілля.

