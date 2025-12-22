Денисенко відреагувала на публічне зізнання у коханні нового обранця Савранського: "Я не очікувала"

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко після гучного розлучення з Андрієм Федінчиком, який звинуватив її у зраді, висловилася про нового обранця, манекенника Юрія Савранського.

Так, закоханий чоловік нещодавно вийшов на паркет «Танців з зірками», аби публічно назвати Наталку «найкращою своєю коханою». Тим самим зірки офіційно представили себе як пару. В коментарі «Люкс ФМ» артистка зізналася, що таке зізнання стало для неї несподіванкою після виступу. Проте вона залишилася задоволеною. Водночас Денисенко дала зрозуміти, що симпатія між ними взаємна.

Дата публікації 11:18, 20.12.25 Кількість переглядів 176 Юрій Савранський підтвердив роман з Наталкою Денисенко заявою на "Танцях з зірками"

«Я не очікувала, бо Юра сказав, що хоче привітати. Він підтримував мене, переживав під час підготовки до номеру, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що це моя Наталочка кохана. Але зізнаюсь, що мені було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі у коханні, то це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається», — наголосила акторка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно популярний вчитель України Руслан Ігорович таємно одружився. Педагог розповів про дружину та їхнє нещодавнє весілля.