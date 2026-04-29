Денисенко заявила про часті зустрічі з ексчоловіком Федінчиком і розкрила причину: "Бачимося щодня"

Зіркові батьки продовжують опікуватися щасливим дитинством їхньої спільної дитини.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко розкрила правду про стосунки з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком після розлучення.

Зірка на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізналася, що попри розрив вони з ексобранцем вони підтримують постійний контакт заради сина Андрійка та намагаються бути для нього хорошими батьками. За словами Денисенко, нині вони бачаться майже щодня, адже прагнуть компенсувати час, коли дитина не могла часто спілкуватися з батьком через службу Федінчика.

«Ми бачимося майже щодня. Бо намагаюсь зробити так, аби Андрійко з татом частіше бачився. У той період, коли Андрій був військовим, син не бачив тата. Тому зараз за можливості кожного ранку він приходить, аби відвести до школи. Я запитую, чи можливо Андрійко кудись хоче піти й підказую Андрію, куди забрати сина», — розповіла Наталка у розмові з Анною Севастьяновою.

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Артистка наголосила, що після розлучення для неї головне — комфорт і щастя дитини, а не особисті образи. Хоча визнає, що окремо від батьківства її стосунки з Федінчиком доволі напружені.

«Мені байдуже, чи буде він ображатися, але найголовніше, щоб наша дитина була залюблена. Я не можу сказати, що теплі стосунки, але ми гарні батьки», — підкреслила акторка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року, причому ініціаторкою стала саме акторка. Попри це, колишнє подружжя зберегло зв’язок заради сина Андрійка. Нині Денисенко перебуває у стосунках із манекенником Юрієм Савранським, роман з яким вона оприлюднила наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Октябрський заявив про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу. Це вже вдруге, коли пара ухвалює рішення піти різними шляхами.

