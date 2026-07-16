Денисенко заінтригувала зміною прізвища після весілля і чому підпише з нареченим шлюбний контракт

Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко заінтригувала зміною прізвища після весілля і пояснила, чому підписуватиме шлюбний контракт із нареченим, манекенником Юрієм Савранським.

Артистка, яка наприкінці червня заручилась, наразі активно готується до весілля. Знаменитість на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що зі святкуванням вони довго затягувати не будуть. Річ у тім, що восени в Наталки Денисенко прем’єра нової вистави. Тож, до цього часу акторка хоче укласти шлюб.

До речі, у Наталки Денисенко та Юрія Савранського буде шлюбний контракт. Акторка говорить, що після розлучення мала досвід із поділом спільного майна. Тож, у разі чого, знаменитість хоче бути готовою до всього.

Реклама

Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

«Звичайно, підпишемо (шлюбний контракт — прим. ред.). Коли я розлучалась, то треба було з чоловіком ділити якесь майно. Ми з Юрієм плануємо на все життя, але це якась гарантія і для нього, і для його дітей, і для мого сина. Лише в цьому є потреба», — ділиться артистка.

До речі, ведуча проєкту Анна Севастьянова поцікавилась у Наталки Денисенко, чи змінюватиме вона після весілля прізвище та чи стане Савранською. Однак тут акторка неабияк здивувала. Знаменитість видала, що не буде ані подвійного прізвища, ані Денисенко, ані Савранська. Подробиці артистка пообіцяла згодом всі розкрити.

«Не буде ні того, ні іншого. Новини будуть згодом», — ділиться акторка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв. Артистка зізналась, на яку суму коштів її «кинули».

Новини партнерів