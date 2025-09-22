Денисенко запустила новий бізнес й у сльозах розповіла про шлях до мрії: "Не могла впоратися"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко заявила про відкриття власної справи.

Так, артистка повідомила, що започаткувала власний ювелірний бренд. Таким чином, крім акторства, Денисенко зароблятиме продажем прикрас. Вона вже створила новий акаунт і пообіцяла всі подробиці розповісти згодом. А поки ж зазначила, що вклала у "свою дитинку" неабияк багато сил. І додала, що всі кошти на відкриття бізнес були її власними.

За словами Наталки, вона йшла до нового етапу доволі довго. Та її шлях до відкриття магазину не був простим. У фотоблогу вона поділилася одним з епізодів життя, де постає зі сльозами на очах. Акторка говорить, що все вже позаду й нині вона вдячна підтримці близькій людині, яка опинилася з нею у відповідальний період.

Реклама

Наталка Денисенко про новий бізнес / © instagram.com/natalka_denisenko

"Було таке, що я після знімань ридала в туалеті... Від напруги, відчаю, колосального обʼєму витрачених сил, бо я не могла впоратися з тим обʼємом, який я взяла на себе... Створювати дещо особливе з нуля за власні кошти, власними силами — це дуже нелегко! Але це цікавий шлях, і результат, який ви скоро побачите, вартий всіх грошей і сил! І якби не одна людина, я б, напевно, з'їхала з глузду!" — відверто поділилася зірка в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка також заявила про відкриття власного магазину та розсекретила перші подробиці.