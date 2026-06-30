Денисенко здивувала реакцією 8-річного сина на заручини з Савранським і заговорила про дату весілля

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, як її син Андрійко від першого шлюбу з Андрієм Федінчиком відреагував на новину про її заручини з коханим Юрієм Савранським.

Так, після романтичного освідчення в Туреччині артистка поспілкувалася з підписниками в Instagram. Один із них поцікавився, чи зрадів хлопчик майбутньому весіллю мами. Як виявилося, реакція сина була доволі несподіваною.

За словами Денисенко, Андрійко сприйняв новину доволі спокійно. Ба більше, його найбільше зацікавило не саме освідчення, а заручна каблучка та її ціна. Наталка також дала зрозуміти, що між її обранцем і 8-річним сином склалися теплі та довірливі стосунки. За словами знаменитості, хлопчик давно сприймає Савранського як частину родини.

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«Спокійно. Андрійко взагалі дуже стриманий в емоціях. Запитав, чи коштовна каблучка. Він не зрозумів, навіщо так освідчуватися, бо Юра і так вже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри і він на нього дуже гарно впливає», — поділилася акторка.

Сториз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас на запитання про дату майбутнього весілля зірка відповідає лаконічне «скоро». Вона пояснює, що на це впливає цільний графік. Тож поки закохані не мають чіткого плану, але запевняють, що це неодмінно станеться.

Нагадаємо, про заручини Наталка Денисенко та Юрій Савранський повідомили 26 червня. Освідчення відбулося біля стародавнього храму Аполлона в турецькому місті Сіде. Для акторки це стало повною несподіванкою.

Для обох зірок цей шлюб стане другим. Наталка ще торік офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років подружнього життя. Проте колишні продовжують спілкуватися на теми виховання спільного сина Андрія. Тим часом Юрій Савранський також має дітей від ексдружини — сина та доньку. Наречені вже познайомили своїх дітей між собою.

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Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Денисенко Андрій Федінчик також розповідав, як поставився до новини про її майбутнє весілля.

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