Девід Аксельрод похизувався донькою від Олени Мозгової – фото

На сторінці в Instagram виконавець, який у перші дні повномасштабної війни долучився до тероборони, поділився світлиною семирічної Соломії від дружини, відомої продюсерки Олени Мозгової.

На знімку дівчинка позує у білій сукенці.

Донька Девіда Аксельрода та Олени Мозгової / Фото: instagram.com/david__axelrod

"Щастя, просто жити... Коли мене питають, як я, відповідаю, що в мене все чудово, бо моя Соля щаслива", – поділився зірковий татусь.

Зі свого боку, прихильники артиста зробили компліменти Соломійці.

Проникливі блакитні очі

Солька гарнюнька!!!

Соля така вже доросла. Красуня

Нагадаємо, герой проєкту "Холостяк-6" Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною коханою Лізою Чічуа. 23 липня закохані влаштували пишне грузинське весілля.

Читайте також: