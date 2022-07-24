Девід Аксельрод похизувався донькою від Олени Мозгової – фото

Український співак Девід Аксельрод показав нове фото підрослої донечки.
На сторінці в Instagram виконавець, який у перші дні повномасштабної війни долучився до тероборони, поділився світлиною семирічної Соломії від дружини, відомої продюсерки Олени Мозгової.
На знімку дівчинка позує у білій сукенці.
"Щастя, просто жити... Коли мене питають, як я, відповідаю, що в мене все чудово, бо моя Соля щаслива", – поділився зірковий татусь.
Зі свого боку, прихильники артиста зробили компліменти Соломійці.
- Проникливі блакитні очі
- Солька гарнюнька!!!
- Соля така вже доросла. Красуня
Нагадаємо, герой проєкту "Холостяк-6" Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною коханою Лізою Чічуа. 23 липня закохані влаштували пишне грузинське весілля.
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