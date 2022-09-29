Девід Аксельрод похизувався помітно підрослою донькою від Олени Мозгової

Український співак Девід Аксельрод показав нове фото підрослої донечки.
Виконавець Девід Аксельрод поділився світлиною семирічної Соломії від дружини, відомої продюсерки Олени Мозгової.
На знімку помітно підросла дівчинка п'є молочний коктейль. Ймовірно, вони разом з татусем ходили до кафе, а Девід на пам'ять сфотографував донечку.
"Щастя – це маленькі долоньки, які тебе обіймають та мільйони її: "Тато, а чому?", "Тато, а навіщо?" – написав щасливий Аксельрод.
Зі свого боку, прихильники артиста зробили чимало компліментів Соломійці.
- Красунечка! Дуже поважаю вашу сім'ю, ви супер!
- Квіточка татусева
- Маленька красуня!
Нагадаємо, нещодавно 8-річна українка Злата Хоменко взяла участь у кастингу на шоу "Іспанія шукає таланти" і довела суддів проєкту до сліз.
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