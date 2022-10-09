Девід Аксельрод показав архівне фото Олени Мозгової з маленькою донечкою на руках

Співак показав знімок, який був зроблений, коли Соломія була ще зовсім маленькою.

Український виконавець Девід Аксельрод поділився архівною світлиною.

На артиста нахлинули спогади. Тож Девід у своєму Instagram поділився знімком, який був зроблений ще тоді, коли Соломійка була зовсім маленькою. На фото щаслива продюсерка Олена Мозгова тримає крихітну донечку на руках. Соломійка тим часом обережно обіймає матусю.

"Найкраща прикраса на шиї у жінки - це ніжні дитячі обійми! Мої красуні. Як швидко летить час", - підписав знімок Аксельрод.

Олена Мозгова з донькою / Фото: instagram.com/david__axelrod

Зазначимо, знімок був зроблений, коли Соломійка була зовсім крихітною. Нині ж доньці Девіда та Олени сім років. За цей час вона помітно підросла та змінилася.

Донька Девіда Аксельрода та Олени Мозгової / Фото: instagram.com/david__axelrod

Продюсерка також має двох дорослих доньок – Зою та Євгенію.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Наталка Карпа похизувалася помітно підрослою донечкою Златою. Виконавиця влаштувала осінній фотосет та потішила сімейними знімками прихильників.

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