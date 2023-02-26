Девід Аксельрод показав доньку-копію Олени Мозгової і привітав її з 8-річчям

Сьогодні, 26 лютого, день народження святкує донька зіркового подружжя – співака Девіда Аксельрода та продюсерки Олени Мозгової.

Про свято у родині на своїй сторінці в Instagram розповів Девід. Він поділився рідкісним фото помітно підрослої доньки Мії у фотоблогу. На знімку іменинниця зображена у білій сукні в оточенні святкових кульок:

Донька Олени Мозгової і Девіда Аксельрода Мія / Фото: instagram.com/david__axelrod

"8 років. Немає більшого щастя, ніж дивитись на тебе, милуватись тобою, спілкуватись з тобою. Найбільше моє бажання у цьому житті – щоб ти була найщасливіша у всьому Всесвіті. Люблю тебе, моя Міє, люблю більше за все в житті", - написав під фото зірковий батько.

Свою чергою, підписники Аксельрода також долучилися до привітань дівчинки, а також зазначили що вона дуже схожа на свою знамениту маму: "Ну копія Олени! Нехай буде щаслива!", "Як же ваша донечка схожа на Олену Мозгову! Роста справжня красуня!", "Вітаємо вашу родину! Красиві, добрі, розумі, вільні, талановиті люди! Многая вам літа на щастя і радість!".

Олена Мозгова і Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Нагадаємо, у січні цього року Олена Мозгова і Девід Аксельрод відсвяткували восьму річницю шлюбу. З цієї нагоди артист ніжно привітав кохану і пригадав, яким було їхнє весілля.

Олена Мозгова і Девід Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova1

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