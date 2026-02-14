- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 674
- Час на прочитання
- 1 хв
Девід Аксельрод повідомив про горе в його родині
Померла близька людина виконавця.
Відомий український співак Девід Аксельрод повідомив, що в його родині сталося горе.
Сумними новинами артист поділився в Instagram. Співак повідомив, що в суботу, 14 лютого, пішла з життя його близька та рідна людина. Померла мама Девіда Аксельрода. Жінки не стало у віці 63 років. Вона декілька днів не дожила до свого дня народження, який мала б святкувати 19 лютого.
"Прощавай мама.. Спочивай з миром. Я тебе люблю. 19.02.1962-14.02.2026", - коротко повідомив артист.
Також Девід Аксельрод опублікував архівні чорно-білі фото його мами.
Тим часом підписники виконавця підтримали його в коментарях. Користувачі висловили артистові свої щирі співчуття.
Співчуваю, мама назавжди у вашому серці…
Щирі співчуття, мамі царство небесне, а родині - сили пережити втрату…
Мені дуже шкода…
