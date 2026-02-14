ТСН у соціальних мережах

Гламур
674
1 хв

Девід Аксельрод повідомив про горе в його родині

Померла близька людина виконавця.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Девід Аксельрод

Девід Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Відомий український співак Девід Аксельрод повідомив, що в його родині сталося горе.

Сумними новинами артист поділився в Instagram. Співак повідомив, що в суботу, 14 лютого, пішла з життя його близька та рідна людина. Померла мама Девіда Аксельрода. Жінки не стало у віці 63 років. Вона декілька днів не дожила до свого дня народження, який мала б святкувати 19 лютого.

"Прощавай мама.. Спочивай з миром. Я тебе люблю. 19.02.1962-14.02.2026", - коротко повідомив артист.

Мама Девіда Аксельрода / © instagram.com/david__axelrod

Мама Девіда Аксельрода / © instagram.com/david__axelrod

Також Девід Аксельрод опублікував архівні чорно-білі фото його мами.

Тим часом підписники виконавця підтримали його в коментарях. Користувачі висловили артистові свої щирі співчуття.

  • Співчуваю, мама назавжди у вашому серці…

  • Щирі співчуття, мамі царство небесне, а родині - сили пережити втрату…

  • Мені дуже шкода…

Мама Девіда Аксельрода / © instagram.com/david__axelrod

Мама Девіда Аксельрода / © instagram.com/david__axelrod

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бік. Вже відома причина смерті американського актора, якого не стало у віці 48 років.

