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- Гламур
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Девід Аксельрод розкрив плани на переведення з Нацгвардії та думки про поїздки за кордон
Артист хоче створити спільну програму з військовими музикантами та вирушити з нею у міжнародний тур.
Український співак Девід Аксельрод розповів про службу в Національній гвардії України, майбутнє переведення до військового оркестру та плани представити українську музику за кордоном.
Артист уже майже рік служить у Нацгвардії. Водночас він не полишає творчості та бере участь у концертах, коли має таку можливість. Аксельрод зізнався, що виступи допомагають йому підтримувати ментальне здоров’я та не втрачати зв’язок зі сценою. За його словами для «Наодинці з Гламуром», командування розуміє важливість таких подій і сприяє участі військовослужбовців у творчих заходах.
Нині співак очікує на переведення до оркестру Національної гвардії України. Саме з ним він хоче реалізувати масштабну музичну ідею.
«У Нацгвардії це буде вже скоро рік. Зараз я перевожуся в оркестр Національної гвардії України, і тоді, найімовірніше, ми будемо разом працювати й радувати людей», — розповів Девід Анні Севастьяновій.
Аксельрод також поділився планами щодо майбутньої програми. Він хоче створити її разом із військовими музикантами та вирушити в тур не лише Україною, а й іншими країнами. Співак прагне показати світові українців, які до служби займалися різними професіями та творчістю, а тепер захищають свою державу.
«Якраз у мене є така велика ідея — разом з оркестром зробити мою програму і поїхати не тільки Україною, а й у світ. Показати Україну у світі й презентувати, що ми не просто військові, ми люди, які займалися різним, а зараз захищаємо нашу країну», — поділився артист.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка Девіда Аксельрода з 43-річчям і розчулила зізнанням.