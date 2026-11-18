Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Український співак Девід Аксельрод розповів про службу в Національній гвардії України, майбутнє переведення до військового оркестру та плани представити українську музику за кордоном.

Артист уже майже рік служить у Нацгвардії. Водночас він не полишає творчості та бере участь у концертах, коли має таку можливість. Аксельрод зізнався, що виступи допомагають йому підтримувати ментальне здоров’я та не втрачати зв’язок зі сценою. За його словами для «Наодинці з Гламуром», командування розуміє важливість таких подій і сприяє участі військовослужбовців у творчих заходах.

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Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Нині співак очікує на переведення до оркестру Національної гвардії України. Саме з ним він хоче реалізувати масштабну музичну ідею.

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«У Нацгвардії це буде вже скоро рік. Зараз я перевожуся в оркестр Національної гвардії України, і тоді, найімовірніше, ми будемо разом працювати й радувати людей», — розповів Девід Анні Севастьяновій.

Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Аксельрод також поділився планами щодо майбутньої програми. Він хоче створити її разом із військовими музикантами та вирушити в тур не лише Україною, а й іншими країнами. Співак прагне показати світові українців, які до служби займалися різними професіями та творчістю, а тепер захищають свою державу.

«Якраз у мене є така велика ідея — разом з оркестром зробити мою програму і поїхати не тільки Україною, а й у світ. Показати Україну у світі й презентувати, що ми не просто військові, ми люди, які займалися різним, а зараз захищаємо нашу країну», — поділився артист.

Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

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Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка Девіда Аксельрода з 43-річчям і розчулила зізнанням.

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