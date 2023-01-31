Девід Аксельрод у річницю шлюбу з Оленою Мозговою пригадав, яким було їхнє весілля

У родині українського виконавця Девіда Аксельрода та продюсерки Олени Мозгової свято. Пара святкує восьму річницю шлюбу.

У своєму Instagram співак пригадав той день, коли вони сказали одне одному "так". Загалом, Олена та Девід відмовилися від гучних святкувань.

Аксельрод пригадав, що продюсерка обрала за весільний букет білі тюльпани. Закохані попросили не вмикати традиційної музики та не проголошувати урочистих промов. Натомість, від першого поцілунку у ролі чоловіка та дружини подружжя не відмовилося.

Девід Аксельрод та Олена Мозгова / Фото: instagram.com/mozgovaolena

"Вісім років тому ми сказали - так! Було сніжно і прохолодно, вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її, було дуже слизько. В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала: "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось!". Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", - пригадав співак.

Нагадаємо, Девіда Аксельрода та Олена Мозгова зіграли весілля 2015 року. Вже незабаром у них народилася спільна донечка, яку вони назвали Соломією. Також у продюсерки від попередніх стосунків є доньки Зоя та Євгенія.

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