Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Девід Аксельрод вперше відреагував на зізнання Мозгової щодо аб'юзу Пономарьова: "Міг набити пику"

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua Девід Аксельрод розкрив правду, чи знав подробиці поведінки відомого співака Олександра Пономарьова щодо його коханої Олени Мозгової.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Девід Аксельрод

Девід Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Чоловік продюсерки Олени Мозгової – співак Девід Аксельрод – прокоментував інтерв’ю своєї обраниці, де вона зізналася, як страждала від насилля у шлюбі з Олександром Пономарьовим.

Нещодавно Девід Аксельрод вперше за тривалий час виступив на сцені Палацу "Україна" у концерті пам’яті легендарного композитора Миколи Мозгового. Він виконав щемливу пісню "Захисники". Вже за лаштунками артист зізнався, що для нього цей виступ, мабуть, перший після майже п’ятирічної перерви.

"Це Олена спонукала мене виступити, бо я ще, чесно кажучи, був не готовий. Цей рік реабілітацій, відновлення, досі є певні проблеми по здоров'ю. Але, звісно, я скучив за сценою. Є багато планів, але для цього треба до кінця відновитися", - поділився з ТСН.ua співак.

За лаштунками концерту = Девід Аксельрод, Віолетта Мозгова, Олена Мозгова / © Фото з особистого архіву

За лаштунками концерту = Девід Аксельрод, Віолетта Мозгова, Олена Мозгова / © Фото з особистого архіву

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розповідала про те, як її чоловік  дістав травму коліна під час служби в лавах ТрО внаслідок невдалого приземлення. Згодом травма лише погіршилася, так що Девіду довелося наважитися навіть на хірургічне втручання.

Також ми запитали в артиста, як він відреагував на резонансне інтерв’ю своєї дружини, в якому вона вперше озвучила справжню причину розлучення з Пономарьовим і як страждала в цьому шлюбі. 

"Звісно, я все знав. Говорити про це в інтерв’ю чи ні, Олена зі мною не радилась. Вона може говорити про що захоче, так само і я", - розповів Девід.

За словами Девіда, розмов з Олександром на цю тему він ніколи не мав та й розбиратися "по-чоловічому" не бачив сенсу.

Олександр Пономарьов і Олена Мозгова

Олександр Пономарьов і Олена Мозгова

"Вона казала, що він того не вартує… Дивіться, це ж історія їх. Звісно, можна було прийти, спробувати набити пику чи ще щось. Я кажу, чого спробувати, бо я знаю, що він - боксер. А я не боксер, просто в мене планка падає і все. Але воно ж не вирішить проблеми. Можна вбити, можна побити, можна покалічити людину, але самої проблеми, те, що воно вже було, те, що воно в ній залишилось, це не змінить. Вона це зробила нарешті для того, щоб люди не сприймали тільки обкладинку, а щоб відчували себе, щоб не мовчали, розмовляли. Головна проблема нас, людей, це те, що ми не вміємо висловлювати свої почуття, думки, просто розмовляти і постійно чогось боїмося", – зізнався артист.

Нагадаємо, раніше співак розкрив, чим зараз займається і розповів про свої заробітки.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

