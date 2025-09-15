ТСН у соціальних мережах

Гламур
675
2 хв

Девід Аксельрод вперше за тривалий час з'явився на публіці: який вигляд має співак без довгого волосся

Девід Аксельрод розкрив, чим зараз займається. Також артист розповів про свої заробітки.

Валерія Сулима
Девід Аксельрод

Девід Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Чоловік продюсерки Олени Мозгової – співак Девід Аксельрод – вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Виконавець з початком повномасштабної війни тримається осторонь публічності. Однак нещодавно Олена Мозгова відіграла концерт пам'яті свого легендарного батька Миколи Мозгового, і Аксельрод, звичайно ж, підтримував дружину. Ведуча проєкту "Тур зірками" змогла поспілкуватися з виконавцем.

Артист, який позбувся довгого волосся, нині активно займається волонтерством і робить все можливе, аби прискорити перемогу України у війні. Девід Аксельрод поки не наважується повертатися на сцену. Виконавець говорить, що нині йому не до співу.

Девід Аксельрод / © скриншот з відео

Девід Аксельрод / © скриншот з відео

"По-перше, я сказав собі, що заспіваю, коли переможемо. По-друге, волонтерство і робити так, щоб ми мали шанси перемагати – це виснажує. Я не кажу, що я спітнів. Зрозуміло, що хлопцям, які в окопах, їм набагато складніше. Але намагаюся робити, що від мене залежить і те, що я можу робити. Хочеться співати, щоб ми раділи. Але зараз у мене на душі такий вайб, як і в багатьох українців. Я не можу радіти, коли знаю, що люди страждають. Єдине, що можливо, це співати задля того, щоб збирати гроші на донати", - ділиться співак.

Також артист розповів і про заробітки. Девід Аксельрод говорить, що доходи з початком повномасштабної війни значно зменшилися. Нині він отримує роялті. А так, за словами виконавця, вони працюють всією сім'єю.

"Заробляти гроші доводиться тим, що є роялті. Зрозуміло, що це не ті заробітки, що були. Можна сказати, що заробляємо всією сім'єю", - зазначив артист.

Нагадаємо, на початку війни Девід Аксельрод перебував у лавах ТрО. Однак під час служби виконавець травмував коліно, з яким і до того були проблеми. Виконавець переніс декілька операцій та перебував на реабілітації.

675
