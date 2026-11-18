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- Гламур
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Девід Аксельрод висловився про емоційність Олени Мозгової та відкрив залаштунки сімейних сварок
Співак пояснив, чому не намагається стримувати емоції дружини, та розкрив подробиці сімейних сварок.
Співак Девід Аксельрод розповів про стосунки з продюсеркою Оленою Мозговою, пояснив, чому підтримує її гострі публічні висловлювання, та зізнався, хто частіше робить перший крок до примирення в їхній родині.
Артист не вважає, що дружині потрібно стримувати свої емоції чи відмовлятися від відвертих дописів у соцмережах. Навпаки, він переконаний, що людям важливо говорити про те, що їх турбує. Аксельрод зауважив у «Наодинці з гламуром», що замовчування проблем може призводити до серйозних наслідків. Тому він підтримує позицію Мозгової та не намагається впливати на її публічну поведінку. Водночас співак визнає, що обоє в їхній парі емоційні. Попри це, подружжя вміє домовлятися та знаходити спільну мову.
«Я вважаю, що стримувати людину взагалі не треба. Я вважаю, що треба, навпаки, висловлюватися. У людей є така звичка — замовчувати. І це, як показує мій досвід, призводить до серйозних наслідків. Краще говорити», — пояснив Девід Анні Севастьяновій.
Він також відповів на запитання про те, хто першим іде на примирення після сварок. За словами артиста, найчастіше ініціативу бере на себе саме він. Водночас Аксельрод наголосив, що вони з дружиною вже дорослі люди та розуміють важливість діалогу.
«Мені здається, що я частіше йду, але, в принципі, ми люди дорослі, ми розуміємо, що треба комунікувати», — зізнався співак.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка Девіда Аксельрода з 43-річчям і розчулила зізнанням.