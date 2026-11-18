Девід Аксельрода та Олена Мозгова / © instagram.com/david__axelrod

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Співак Девід Аксельрод розповів про стосунки з продюсеркою Оленою Мозговою, пояснив, чому підтримує її гострі публічні висловлювання, та зізнався, хто частіше робить перший крок до примирення в їхній родині.

Артист не вважає, що дружині потрібно стримувати свої емоції чи відмовлятися від відвертих дописів у соцмережах. Навпаки, він переконаний, що людям важливо говорити про те, що їх турбує. Аксельрод зауважив у «Наодинці з гламуром», що замовчування проблем може призводити до серйозних наслідків. Тому він підтримує позицію Мозгової та не намагається впливати на її публічну поведінку. Водночас співак визнає, що обоє в їхній парі емоційні. Попри це, подружжя вміє домовлятися та знаходити спільну мову.

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«Я вважаю, що стримувати людину взагалі не треба. Я вважаю, що треба, навпаки, висловлюватися. У людей є така звичка — замовчувати. І це, як показує мій досвід, призводить до серйозних наслідків. Краще говорити», — пояснив Девід Анні Севастьяновій.

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Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Він також відповів на запитання про те, хто першим іде на примирення після сварок. За словами артиста, найчастіше ініціативу бере на себе саме він. Водночас Аксельрод наголосив, що вони з дружиною вже дорослі люди та розуміють важливість діалогу.

«Мені здається, що я частіше йду, але, в принципі, ми люди дорослі, ми розуміємо, що треба комунікувати», — зізнався співак.

Девід Аксельрод / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка Девіда Аксельрода з 43-річчям і розчулила зізнанням.

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