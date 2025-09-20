Девід Аксельрод зізнався, чи планують вони з Оленою Мозговою ще одну дитину

Олена Мозгова, Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Реклама

Відомий співак Девід Аксельрод висловився про особисте життя з Оленою Мозговою, який творчий проєкт мріє втілити у життя, і чи існують знайомі, які досі називають його Володимиром Ткаченком.

Нещодавно у Києві відбувся великий концерт пам’яті легендарного композитора Миколи Мозгового, в якому серед десятків артистів взяв участь і співак Девід Аксельрод. За лаштунками артист трохи поспілкувався з журналістами, зокрема, розповів, чи планують вони ще одну дитину з Оленою Мозговою. Нагадаємо, пара виховує спільну доньку Софію, якій вже 10 років.

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / © instagram.com/david__axelrod

"Я не можу говорити вам чого і через що, але, ні, ця тема не піднімається в нашій родині. І думати про створення ще одного життя в такий складний час, мені здається, дуже важко. Усі ж знаємо, що коли закінчиться війна, починається бейбі-бум, правильно? Ну, подивимося, що буде далі", - заінтригував співак у розмові з ТСН.ua.

Реклама

Також ми запитали в артиста, чи планує він остаточно повернутися в шоубізнес після тривалої паузи - майже п’ять років Девід не брав участі у великих телевізійних концертах.

"Чесно кажучи, ніколи не вважав себе частиною шоубізнесу. У мене в планах є великий проєкт і ідеї, як його втілити. Просто війна внесла свої корективи, і ми не можемо робити те, що хотіли раніше. Це не можна назвати конкретно мюзиклом чи театром. Це щось інше, але дуже цікаве. Просто це давно забутий формат для нас, як для слухачів. Зараз всі звикли щось придумувати за допомогою ШІ, використовувати якісь тренди. А для мене завжди залишалися і будуть залишатися в тренді тільки музичність і душа, яка є в музиці. Тобто все має бути наповнене сенсом", - висловився артист.

Девід Аксельрод повернувся на сцену і готує новий творчий проєкт

Нагадаємо, свою творчу кар’єру Девід Аксельрод починав ще як співак Володимир Ткаченко. Після перемоги в шоу "Караоке на майдані", другого місця на "Новій хвилі" (у складі дуету "Барселона") і фіналу "Х-Фактора" він неочікувано для всіх взяв паузу на декілька років у кар’єрі, а потім повернувся - та вже з новим іменем.

"Ті, хто зі мною спілкуються, всі називають Девідом. Хто ще говорить "Володя", я йому пояснюю, чого не треба так казати, бо я вже інша людина. Я офіційно змінив прізвище і ім'я ще 2018-го року. І взагалі мені здається, це неповага, коли ти просиш, а людина каже "а мені складно запам’ятати". Тому коли мене не розуміють, тоді легше просто не спілкуватися", - каже співак.

Реклама

Нагадаємо, раніше співак відреагував на зізнання Олени Мозгової щодо аб'юзу Пономарьова.