Девід Бекхем нарвався на критику через фото поцілунку з донькою в губи

Девід Бекхем нарвався на критику через фото поцілунку з донькою в губи

Це вже не перше фото та не перша критика.

Відомий футболіст Девід Бекхем знову спантеличив юзерів фото зі своєю 10-річною донькою.

У своєму Instagram знаменитий татусь поділився кадром, де цілує Гарпер у губи під час ранкової прогулянки.

Девід Бекхем з донькою / instagram/davidbeckham

Обурені користувачі- моралісти залишили у коментарях низку гнівних повідомлень.

"Це аморально", "Не цілуй дитину в губи!", "Мене зараз знудить", "У мене 3 дорослі дочки, і я жодного разу в житті не цілував їх у губи!", "Припини вже її так цілувати!", - зауважили користувачі.

Втім, багатьом шанувальникам світлина здалася милою.

"Навіщо сексуалізувати такий чудовий момент батька і дочки?!", "Як красиво", "Для тих, хто називає це дивним - їй 10, і вона цілує свого тата. Стуліть пельки", "Ці люди, які кажуть, що цілувати доньку в губи неправильно, божевільні!" – заступилися за зірку фани.

Цікаво, що це вже не перше фото та не перша критика Бекхема. Втім, футболісту начхати на думку хейтерів.

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