Девід Бекхем показав рідкісне фото з мамою та похизувався кумедним подарунком на Різдво від дружини

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем замилував рідкісними фото зі своєю мамою Сандрою та шокував незвичним подарунком на Різдво від своє дружини, дизайнерки Вікторії Бекхем.

Зимові свята Девіда минають у родинному колі. Зокрема, спортсмен показав фото зі своєю мамою на кухні. У фотоблогу Бекхем поділився двома фото з найріднішою людиною. На першому вона щось готує для сина, а на другому спортсмен поблизу неї вже миє посуд з щирою усмішкою.

Девід Бекхем з мамою / Фото: instagram/davidbeckham

Девід Бекхем з мамою / Фото: instagram/davidbeckham

До слова, готувала Сандра не лише своєму синові, але й невістці та їхнім дітям. Бекхем навіть зазначив, що це була смажена картопля, яка сподобалася усій родині.

"Обід із мамою, а потім – миття посуду з невеличким сміхом. Обожнюю маму Сандру й Джоанну (сестра Девіда – прим. ред.), яка посуд не мила, шок! Смажена картопля була смачною, вважають Вікторія, Круз і Гарпер", - написав знаменитість.

Також дружина ексфутболіста днями ділилася дописом, де хизувалася, що подарувала Девіду на Різдво. Так, подружжя показалося біля курника. А коли Вікторія запитала у чоловіка, що ж він отримав на свято, то його відповідь насмішила шанувальників: "Курей і півника".

Девід Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Тож, зіркове подружжя у кумедних новорічних шапочках Санта Клауса погодували нове господарство просто неба.

Девід Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем замилував світлиною свого 21-річного сина з дівчиною-моделлю. Спортсмен також прокоментував їхні стосунки.

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