Девід Бекхем показав, як ніжно цілує дружину Вікторію у носик на архівному фото

Відомий футболіст Девід Бекхем замилував світлиною зі своєю дружиною, екссолісткою Space Girls та дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Кохана спортсмена 17 квітня святкує свій день народження. Важко повірити, але вікторії виповнилося 49 років. Девід вирішив публічно привітати Вікторію зі святом та поділився архівним кадром разом у Instagram.

На портретній чорно-білій світлині молодий Бекхем ніжно цілує свою усміхнену кохану у носик.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: instagram.com/davidbeckham

Під фото Девід ніжно звернувся до своєї дружини та зізнався, що Вікторія дуже надихає його.

"З днем народження найдивовижнішу дружину та матусю, яка надихає нас кожного дня! Ми любимо тебе і ти заслуговуєш на найпрекрасніший день! З днем народження", - написав Бекхем.

Зазначимо, що Девід та Вікторія у шлюбі вже 23 роки. Попри багато чуток навколо, зіркове подружжя продовжує демонструвати свої ніжні стосунки та має чотирьох спільних дітей.

Читайте також: